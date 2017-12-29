Строительные маразмы и ляпы

В строительном деле часто возникают разные казусы и нелепости — то лестницу построить забудут, то дверь не в ту сторону прикрепят. В нашей утренней подборке самые интересные и забавные строительно-дизайнерские казусы.

Строительные маразмы. Фото: obhohocheshsya.com. Строительные маразмы. Фото: obhohocheshsya.com. Строительные маразмы. Фото: obhohocheshsya.com. Строительные маразмы. Фото: obhohocheshsya.com. Строительные маразмы. Фото: obhohocheshsya.com. Строительные маразмы. Фото: obhohocheshsya.com. Строительные маразмы. Фото: obhohocheshsya.com. Строительные маразмы. Фото: obhohocheshsya.com. Строительные маразмы. Фото: obhohocheshsya.com. Строительные маразмы. Фото: obhohocheshsya.com. Строительные маразмы. Фото: obhohocheshsya.com. Строительные маразмы. Фото: obhohocheshsya.com. Строительные маразмы. Фото: obhohocheshsya.com. Строительные маразмы. Фото: obhohocheshsya.com. Строительные маразмы. Фото: obhohocheshsya.com. Строительные маразмы. Фото: obhohocheshsya.com. Источник.