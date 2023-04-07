7 апреля
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День в истории

«Стругают» деревья, как карандаши. 8 фактов о бобрах, которые не так просты, как кажутся

В Международный день бобра Altapress.ru узнал несколько фактов о самых крупных грызунах России — бобрах. Они и хатку построят, и деревья могут грызть всю ночь (если они очень прочные).

Бобр за работой.
Бобр за работой.
altlib.ru

1. Бобры невероятные трудяги: летом их рабочий день достигает 12 часов, зато зимой они практически не выходят из нор.

2. В семье бобров всегда мир и любовь: детеныши живут с родителями до двух лет, а на второй год в семействе грызунов появляются еще бобрята. Мать подкармливает молодняк до 3 месяцев, хотя они уже могут сами питаться с двухнедельного возраста.

Бобрята.
Бобрята.
altlib.ru

3. В хатке царит матриархат — в культуре бобров бразды правления принадлежат самке.

4. У бобров очень большие легкие и печень, поэтому они могут задерживать дыхание до 15 минут и проплыть до 700 метров. Среди полуводных млекопитающих это рекорд.

В провинции Альберта в Канаде есть гигантская плотина, построенная бобрами. Ее длина почти 850 метров. Пока что это самая большая плотина в мире. Ее можно увидеть даже из космоса.

5. В прошлом веке бобров оставалось мало. Не только в Алтайском крае, но и по всей России. Их отлавливали ради шкурок и бобровой «струи», которую используют в парфюмерии и медицине. С 1952 по 1970 годы в регионе активно работали над восстановлением вида: животных завозили из Белоруссии и Смоленской области. Всего по краю расселили 188 особей.

Бобры.
Бобры.
altlib.ru

6. Часто употребляя слова «бобер» и «бобр» люди подразумевают одно то же, но на самом деле «бобер» — это название меха грызуна.

7. Бобр без особых усилий таскает деревья почти в два раза тяжелее своего веса: на суше 30−35 килограммов и 40−50 килограммов — в воде.

Бобры на Алтае.
Бобры на Алтае.
instagram.com/andreyalmazoff
Бобр.
Бобр.
ru.wikipedia.org

8. Бобры — моногамные животные. Чаще всего они создают одну пару на всю жизнь.

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