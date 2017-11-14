Стюардесса выпала из самолета и сломала позвоночник

Стюардесса китайской авиакомпании Xiamen Air выпала из самолета в международном аэропорту Чжэнчжоу и получила серьезную травму позвоночника, сообщает The Daily Mail.
В момент приема на борт контейнеров с питанием для пассажиров стюардесса провалилась в зазор, образовавшийся между открывающейся дверью лайнера и фюзеляжем. Женщина попыталась зацепиться за что-нибудь, но не удержалась и сорвалась вниз.
Стюардесса получила компрессионный перелом позвоночника, ее госпитализировали и экстренно прооперировали. В настоящее время ее жизни ничего не угрожает, пишет "Росбалт".
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