Суд на полгода продлил лечение россиянина, делавшего кукол из умерших девочек

Оперативники задержали Москвина осенью 2011 года по подозрению в повреждении надгробий, надругательстве над местами захоронений и над телами умерших людей. В ходе обыска оперативники обнаружили в доме задержанного 26 кукол, изготовленных из мумифицированных тел. Всего в деле 38 эпизодов.

Экспертиза признала Москвина невменяемым. У него обнаружено психическое расстройство. Суд в мае 2012 года постановил применить к нижегородцу принудительное лечение. Срок лечения ему неоднократно продлевали, последний раз — 24 июля 2017 года.

На протяжении длительного времени на территории Нижнего Новгорода, Москвы, а также Нижегородской и Московской областей Москвин раскапывал могилы девочек в возрасте от 3 до 12 лет, извлекал тела и изготавливал из них мумии. Для этого он использовал специальный состав, в который помещал выкопанные тела, которые потом прятал в тайниках возле кладбищ.

В ходе расследования Москвин сотрудничал со следователями и пояснял, что изготавливал мумии, поскольку хотел иметь дочь. "Куклы", по его словам, заменяли ее — Москвин считал их своими детьми, разговаривал с ними и даже устраивал для мумий праздники, пишет bfm.ru.