Суд признал Улюкаева виновным в получении взятки

Замоскворецкий суд Москвы признал виновным во взяточничестве бывшего министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева, сообщает РИА Новости.
"Улюкаев виновен в том, что, являясь должностным лицом, получил взятку", — решила судья Лариса Семенова.
Оглашение приговора продолжается, мера наказания будет названа позднее. Прокуратура просила назначить 10 лет колонии и штраф в 500 млн рублей.
Сообщается, что до оглашения приговора обвиняемый во взяточничестве экс-министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев заявил, что после освобождения не собирается присоединяться к оппозиции и участвовать в политической жизни. "Нет, в оппозицию не собираюсь. Буду как кошка, которая сама по себе", — сказал Улюкаев.
Не обошлось в этот день без происшествий. На входе в Замоскворецкий суд, где будет оглашен приговор бывшему министру экономического развития Алексею Улюкаеву, произошла драка. Конфликт возник из?за того, что команды разных СМИ не поделили удобное место для съемки. Возмущенный журналист ударил оператора конкурентов в лицо и умудрился сломать ему камеру, сообщает "Лента.ру".
Напомним, Алексея Улюкаева задержали в ноябре 2016 года по обвинению в получении взятки в размере $2 млн за положительную оценку, позволившую "Роснефти" заключить сделку по покупке госпакета "Башнефти".
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