Суперабонент Tele2 присоединился к супергероям MARVEL.

Tele2 впервые представила новый для российского рынка образ абонента – героя с суперспособностью управлять тарифом и настраивать его параметры легко и точно. Tele2 вдохновила героическая тематика всемирно известных комиксов и выход в широкий прокат долгожданного блокбастера MARVEL "Мстители: война бесконечности" 3 мая.

Новый рекламный ролик показывает членов команды Мстителей в деле: Стражей Галактики за управлением космического корабля, Черную Вдову во время битвы, Тора на пределе своей исполинской силы и Доктора Стрэнджа, который обращает магическую энергию против соперника. Затем появляется абонент Tele2 – героем хочет стать каждый, но теперь такой шанс есть у клиентов оператора. У каждого абонента появилась суперспособность настраивать свой персональный тариф так, как выгодно именно ему.

Абоненты, которые подключатся к тарифам "Мой Tele2" с 18 апреля по 31 мая 2018 года, получат специальные подарки. Среди призов – эксклюзивная цифровая подписка на 7 фильмов киновселенной MARVEL, билеты на кинопоказы и сувениры с символикой фильма MARVEL "Мстители: Война бесконечности".

Оператор представил обновленную линейку "Мой Tele2" в начале апреля. Тарифный конструктор доступен абонентам оператора во всех регионах присутствия компании. Для удобства абонентов оператор предсобрал три сбалансированных тарифа – "Мой разговор", "Мой онлайн" и "Мой онлайн+". Их можно оставить неизменными или самостоятельно добавить необходимое количество минут и интернет-трафика исходя из личных потребностей.

Кроме того, абоненты Tele2 могут активировать дополнительные опции, предоставляющие безлимитный доступ к социальным сетям и мессенджерам, услугам навигации и стриминговым сервисам. Все добавленные услуги становятся частью тарифа и не меняют привычных сроков оплаты.

Новые рекламные ролики доступны на официальном канале Tele2 на YouTube.

Инна Походня,

директор по маркетингу Tele2:

— Мне кажется очень символичным тот факт, что вывод новой тарифной линейки Tele2 ознаменовался партнерством с одним из самых ожидаемых релизов года – блокбастером "Мстители: Война бесконечности". Тема супергероев из киновселенной Marvel стала лучшим способом продемонстрировать преимущества новых тарифных планов, подчеркнуть подход к индивидуальной настройке и выразить суть отношения компании к каждому абоненту – для нас он суперабонент.

Елена Бродская,

вице-президент по маркетингу фильмов компании Disney в России и СНГ: