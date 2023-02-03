Суровый сибирский шоу-бизнес. Директор «ТриГрупп» рассказал, как концертный рынок пережил шоки последних лет

Как маленькая тусовка, устроившая в Барнауле концерт за пиво, выросла в одно из крупнейших концертных агентств Сибири, организовавшее сотни мероприятий в десятках городов от Петербурга до Камчатки. Об истории компании, динамике рынка и тонкостях концертного бизнеса altapress.ru рассказал директор «ТриГрупп» Игорь Хромов.

«ТриГрупп»

— Расскажите вкратце о компании. Что она собой представляет на данный момент?

— К настоящему времени «ТриГрупп» — это одно из крупнейших концертных агентств Сибири. Количество проведенных нами концертов составляет уже порядка тысячи. В год проводится 100−120, из них в Барнауле: 10−15. В текущем году планируем выйти на 150. Вместе с удаленщиками и фрилансерами в нашей команде насчитывается 10 человек. География деятельности: вся Россия, от Петербурга до Камчатки. Наверное, единственная отдаленная точка, где мы не были — это Калининград.

— А как все начиналось? Почему именно концерты , а не торговля беляшами или фьючерсами?

— Началось все осенью 2006 году. Нас было три товарища: Игорь, Игорь и Иван. Собственно, поэтому и «ТриГрупп»: три «И». Мы задумали провести рок-тусовку в клубе «Зебра». Задумали и сделали. Было весело, были местные музыканты разные. После концерта у нас проводил рокотеку небезызвестный Миша Рапопорт, полночи крутил пластинки. В общем, все прошло бодро, весело, мы отбили расходы и даже заработали. Плюс у нас были какие-то спонсоры, которые дали нам сколько-то кег пива — не одну и не две. Мы их раздавали музыкантам и себе, конечно, тоже оставалось.

Справка: Михаил Рапопорт на рубеже 2010-х годов содержал известнейшее концертное заведение Барнаула — гриль-бар «ТАСС». Также прославился в качестве активного футбольного болельщика. В настоящее время проживает в Калининграде.

Офис ТриГрупп. Максим Стрелковский

Первый опыт был удачен, поэтому захотелось еще, и мы продолжили. Сделали первый именно привозной концерт — группы «Кирпичи», за ними последовал «Дельфин», а после просто каким-то чудом сложился концерт Pain, который в 2007 году произвел фурор на концертном рынке Барнаула.

Во-первых, мы собрали в «Колизее» очень много людей, во-вторых, это было очень успешно в финансовом плане, в-третьих, было безумно приятно морально смотреть на все происходящее и понимать, что это сделал ты. Соответственно, позитивные эмоции от успехов закрепились, и мы продолжили двигаться дальше.

— Состав руководителей с тех пор менялся?

— Состав руководства «ТриГруппа» менялся множество раз, в какой-то момент из основателей я остался один. Сам я не музыкант, хотя имею музыкальное образование — окончил музыкальную школу по классу баяна. Но к музыке, естественно, неравнодушен, поэтому и остался в этой сфере.

Выбор жанра

— А какие жанры сами предпочитаете?

— Сам предпочитаю не сильно тяжелый рок. Русский рок — это то, что со мною всю жизнь, хотя что-то может нравиться и из других жанров. В последние годы очень полюбился, например, deephouse (танцевальная музыка — прим. altapress.ru). Но рок — это все-таки мое родное.

В общем-то, до 2014 года «ТриГрупп» был просто хобби, сложившимся на фоне любви к музыке, поэтому возил я только рокеров и только в Барнаул. Но примерно с 2014потом это стало все-таки бизнесом, поэтому появилась системность, расширились репертуар артистов и география концертов.

Офис ТриГрупп. Максим Стрелковский

— Как выбираете , кого привезти?

— Мы стараемся брать артистов, относительно которых понимаем, что будет сбор хотя бы от 500 человек. Это не какая-то гордыня, просто у нас просчитана экономика процесса, и проведение каждого концерта стоит определенных денег. Расходов достаточно много, поэтому есть уровень безубыточности, по которому и отсекаются мероприятия.

Ограничений по жанрам нет — мы, в общем-то, беремся за все, в чем видим либо коммерческий потенциал, либо культурную ценность. Либо это может сильно нравиться мне или ребятам из команды — так тоже бывает, что берем не для финансовой выгоды, а для души.

Есть, например, группа «25/17». Мало того, что многим из нашего агентства и мне, в том числе, они нравятся, так еще на их выступления ходит, например, известный наш барнаульский священник — отец Александр Микушин. Я, конечно, был удивлен, увидев в 2015 году на концерте человека в подряснике. Он после окончания мероприятия еще общался с ребятами.

— А помимо рока какие интересные жанры представлены в портфеле «ТриГрупп»?

— Мы столько лет занимались роком, что теперь, когда привозим Пенкина или Билана, мне вот такие вот единичные попсовые концерты даже более интересны, чем привозы любимых рок-групп. Потому что для нас это ново и нетипично.

Осенью мы привозили балет «Ромео и Джульетта». Мне показалось это интересным, потому что «Лебединое озеро» и «Щелкунчик» чуть ли не раз в полгода приезжают, а «Ромео и Джульетта» — довольно-таки редкий балет.

А ведь история-то интересная, направленная, прежде всего, на молодежь, а не на пожилых людей, которые предпочитают какие-то классические представления. Соответственно, молодежь может заинтересоваться самой историей и через это открыть для себя балет и культурно обогатиться.

Офис ТриГрупп. Максим Стрелковский

Отношения с артистами

— А бывает так , что вы устраиваете концерт , хотя к исполнителю душа не лежит? Или , наоборот , отказываетесь от выгодных перспектив из-за личных принципов?

— Мы частенько берем артистов по просьбе коллег. Многие тоже работают турами, соответственно, ко мне обращается коллега, условно, из Волгограда и просит провести здесь концерт его артиста. Я не могу ему отказать, потому что в следующий раз уже я его буду просить провести мой концерт.

Также я, например, считаю, что зритель пресыщен ноунейм-оркестрами, которые просто переписали партитуры и играют музыку из Гарри Поттера или аниме. Это уже становится неинтересным, поэтому мы стараемся в очень ограниченном количестве такое возить. То же касается спектаклей и балетов — их стало слишком много.

Кого бы я не стал привозить, несмотря на выгоду? Была у меня такая внутренняя борьба в случае с Моргенштерном*. Еще до того, как он был признан иноагентом и покинул Россию, в 2021 году я раздумывал — провести его концерт или нет.

«За» говорили деньги: парень успешный, однозначно соберет зал, и я заработаю. «Против» говорили тексты его песен и, в целом, весь посыл, который он транслирует молодежи. Ну, вот, это тот случай, когда деньги не победили.

Шлагбаум на въезде во двор на ул. Лазурная , 22. Катунь24

— Как протекает работа с артистами? Часто ли приходится сталкиваться с капризами и проявлениями «звездной болезни»?

— Работа с артистами на 100% ведется через их директоров и менеджеров, которые решают бытовые вопросы. С артистами, как и, в принципе, со всеми остальными людьми, бывает, что завязываются приятельские дружеские отношения, но редко. С 90% общаешься на уровне: «Здравствуйте, до свидания, спасибо, что приехали».

Работать с артистом несложно, при условии, что ты ставишь себя на его место, задумываешься, каково это — быть в шкуре артиста. Когда у тебя каждый день новый город, сложные переезды, довольно-таки нервная работа. Плюс, тебя при этом постоянно эмоционально качает, потому что провести концерт — это огромнейшая встряска. Несмотря на то, что эти эмоции — положительные, они выводят тебя из состояния равновесия.

Или, например, ты в туре заболел обычной простудой. Офисный работник такого особо даже и не заметит — ну, день полежал дома, два походил с соплями. А в туре, когда у тебя сложный график, нестабильное питание, когда надо петь… любые болезни переносятся крайне сложно. Когда это осознаешь, то понимаешь, что все капризы и «хотелки» артиста, на самом деле, оправданы тяжестью его работы.

В райдерах, чаще всего, каких-то заоблачных требований нет. Хотя, конечно, бывают и те, кто заражается «звездной болезнью» и, не добившись каких-то больших регалий и успехов, уже считает себя великой звездой и может заявлять непомерные требования. Однако жизнь и работа в социуме быстро корректирует такое поведение.

Глобус. Страны мира. СС0

География деятельности и бизнес-модель

— Какова география деятельности «ТриГрупп»?

— Первый небарнаульский концерт мы провели в Новосибирске — году в 2013-ом или 2014-ом. Потом стали пробовать другие сибирские города: Красноярск, Кемерово, Новокузнецк, Томск и прочие. А потом поняли, что границ нет и совершенно незачем замыкаться на Сибири — можно работать и на Дальнем Востоке, Урале, в Поволжье и т.д.

На данный момент работаем по всей России. А в целом, от Камчатки до побережья Черного моря — и в маленьких городах, и покрупнее. В том числе, в северной столице — Санкт-Петербурге. Единственное место, где мы не проводили самостоятельные крупные концерты, — это Москва. Мы там только друзьям-музыкантам помогали с организацией. Зато много концертов делаем в Подмосковье.

— Я так понимаю , вам в своей бизнес-модели неизбежно приходится кооперироваться с партнерами на местах. Как это происходит? По схеме франчайзинга?

— Это не совсем франшиза, поскольку вложения делаем мы и, соответственно, мы же несем и риски. Местный партнер помогает подобрать площадку, имеет доступ к каким-то скидкам, располагает связями, то есть, занимается администрированием. В день концерта наш представитель обязательно приезжает в город вместе с артистом — помогает и контролирует.

Партнером может быть как сильное местное агентство, так и ребята, которые концертами занимаются для души, если мы видим, что они делают это грамотно. В любом случае, мы удаленно курируем все процессы, чтобы организация концертов в каждом городе соответствовала нашим стандартам: в рекламе, продаже билетов, общении с артистом.

— С государственными органами , например , Министерством культуры , как-то сотрудничаете?

— С министерством культуры и госорганами мы не взаимодействуем, но не потому что не хотим, а просто потому что нет точек пересечения.

Скриншот из сообщества «ТриГрупп» в ВК. Сообщество «ТриГрупп» в ВК.

Динамика концертного рынка

— Расскажите о ситуации на концертном рынке России и Сибири в хронологическом разрезе. Несколько лет подряд нашу жизнь сотрясают кризисы. Как они отражаются на концертном бизнесе?

— До 2014 года наша деятельность была не слишком масштабной. В 2014 году мы провели финансово провальный концерт в Новосибирске. После этого я еще несколько лет отходил от этого финансового удара, особого роста не было. Он начался года с 2016—2017 годов.

Мы прирастали по выручке и количеству концертов примерно на 50−100% ежегодно. В 2019 году мы выросли по сравнению с 2018-ым втрое. Конечно, на 2020 год строились наполеоновские планы, но сбыться им было не суждено — падение из-за пандемии относительно 2019 года составило 50%, — вдвое.

В 2020 году все было запрещено крайне строго. Больше месяца все вообще по домам сидели. В 2021 дали послабление, регионам позволили самим определять жесткость ограничительных мер. В Алтайском крае было неплохо, в Новосибирске — вообще замечательно, а вот, например, Иркутская область была наглухо закрыта на клюшку все два года — там просто ничего нельзя было.

Однако уже в 2021 году мы приспособились к новым реалиям и сделали +20% к 2019 году. То есть, полностью отыграли падение 2020 года и даже улучшили показатели. 2022 же год по отношению к 2021-му показал рост 25−30%, хотя изменений в концертной индустрии стало едва ли не больше, чем в ковидный период.

Коронавирус. СС0

— Можете рассказать об этих изменениях подробнее?

— Во-первых, появились запрещенные артисты. Это выглядело как некие неофициальные списки артистов, признанных нежелательными персонами. Поначалу они пытались ездить на гастроли в привычном формате, но после того, как одна отмена начала следовать за другой, стало понятно, что так не получится. Многие были вынуждены уехать, кто-то уехал по собственному желанию, а кто-то остался в России, но концерты не проводит.

В целом, число гастролирующих российских артистов существенно снизилось, но доля прекративших концертную деятельность в России все же существенно меньше, чем продолживших. Хотя у нас достаточно много отмен было весной. Связано это было не столько с запрещением артистов, сколько с тем, что некоторые из них покидали страну.

Абсолютно все зарубежные артисты отменили свои гастроли по России, ни одного исключения — 100% отмен. Правда, надо отдать им должное — абсолютно во всех известных мне случаях зарубежные артисты поступили по совести, вернув все гонорары организаторам. У нас отменился, например, концерт солиста Rammstein Тилля Линдерманна в Новосибирске. Всего же в портфеле «ТриГрупп» доля иностранных артистов составляла 5−10%.

— Как изменилась конфигурация концертного рынка к настоящему времени?

— Тут наблюдается интересный эффект: число артистов сократилось, соответственно, уменьшилось количество концертов. Однако посещаемость оставшихся мероприятий выросла. Если раньше какая-нибудь группа собирала 200−300 человек, то теперь она может собрать 300−400, а подчас даже 500 человек.

Если смотреть, например, на число зрителей, посещающих каждое отдельное мероприятие, то осень показала себя очень неплохо, во всяком случае, у нашего агентства. По сути, именно за счет «выстрелившей» осени у нас весь 2022 год вышел в плюс по отношению к году 2021-му.

Концерт в честь The Beatles на крыше ИД «Алтапресс» Андрей Луковский

Концерты в Сибири и на Алтае

— Как оцениваете перспективы именно сибирского сегмента концертного рынка?

— Вообще, рынок Сибири (и Барнаула в частности) богат на крутых и профессиональных концертных организаторов. Помимо меня здесь еще три крупные концертных организации. В Новосибирске таких как минимум, трое-четверо, в Красноярске так же. А вот, например, в Кемерове нет никого.

В Новокузнецке есть и тоже несколько, а в Кемерове все концерты делают организаторы из других городов. Иногда некоторые барнаульские коллеги заявляют что они самые крупные. Но сказать можно что угодно, однако цифры не обманешь. Обороты нашей компании говорят сами за себя, все эти суммы есть в открытом доступе.

В Сибири и, в частности, в Барнауле, хорошо развита необходимая для проведения концертов инфраструктура: есть очень крупные прокатчики техники, известные практически всем звездам, которые способны обеспечить техническое оснащение практически любого концерта мирового уровня. Есть большой автопарк для артистов. Те же наши барнаульские автобусы часто используются для всесибирских туров, потому что подходят по уровню комфорта, цене.

— А в Алтайском крае?

— В Барнауле все хорошо с концертными площадками — есть два тысячных клуба, что, на самом деле, большая редкость для городов. Есть три сидячих зала: два — по семьсот человек, один — 1000. Это тоже редкое разнообразие. Есть большие площадки на несколько тысяч человек: Дворец зрелищ и спорта им. Титова, «Карандин-Арена».

Барнаул, я считаю, на концертной карте хорошо заметен. Единственно, конечно, что по численности населения и его благосостоянию он не слишком силен. Мы не сильно крупные и не сильно богатые. В этом смысле сборы на концертах лучше в соседних сибирских городах.

По ощущениям, Сибири хватает всего, кроме, наверное, благосостояния людей. Хотелось бы, чтобы они больше зарабатывали, меньше думали о куске хлеба и могли чаще посещать культурные мероприятия.

Деньги. Зарплата. pexels.com

Вызовы и перспективы

— Что для вас в работе является наиболее сложным?

— На данный момент лично мне сложнее всего прогнозировать, кто из молодых артистов перспективен и способен собрать много зрителей. Я знаю нескольких своих коллег, у которых есть такая чуйка-интуиция.

Еще одна сложность — это то, что я себя не могу из этого бизнеса вытащить. Слишком многое построено на моих личных связях с контрагентами, партнерами из других городов, директорами артистов и я не представляю, как вместо себя поставить другого директора.

Причем мне этого очень бы хотелось, а иногда это просто необходимо, потому что рутина и ежедневная операционка сильно загружает, и ты не можешь подумать или запланировать какие-то глобальные вещи — тот же фестиваль, скажем.

— Есть планы помимо концертов начать проводить фестивали?

— По поводу фестивалей мысли были и есть, но тут имеются два важных момента. Во-первых, опыт коллег из европейской части России, которые проводят очень крупные фестивали, которые у всех на слуху. Я нескольких таких организаторов знаю. Их опыт говорит о том, что в первые годы фестиваль не окупается — это происходит лишь с третьего-четвертого раза, когда о нем уже известно, когда люди уже побывали на нем сами и рассказали о впечатлениях друзьям.

Во-вторых, нужны довольно-таки крупные спонсоры, поскольку обычный кассовый концерт в ДК Моторостроителей или во Дворце спорта мы проводим самостоятельно. С фестивалем же история другая — там нужны довольно большие вложения в инфраструктуру, чтобы людям было где жить, есть, ходить в туалет и так далее.

Музыка. Фото предоставлено рекламодателем.

Организация фестивалей хоть и очень близка к организации концертов по своей сути, но все же это отдельное направление и совсем другие бизнес-процессы. Соответственно, и команда для этого нужна с определенным набором навыков и компетенций. Мы же настолько плотно загружены концертами, что у нас просто нет свободного времени, которое можно было бы потратить на освоение фестивального сегмента.

Делать как попало ведь тоже не хочется — мы провели уже сотни концертов, есть определенная репутация. Поэтому даже первый фестиваль «ТриГрупп» должен быть высокого уровня. Надеюсь, когда-нибудь до этого руки дойдут. Нужно, чтобы сложились обстоятельства удачные.