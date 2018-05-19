Свадьба года. Принц Гарри и актриса Меган Маркл поженились: как это было

19 мая в Виндзорском замке прошла свадьба британского принца Гарри, младшего сына принца Чарльза и принцессы Дианы, и американской актрисы Меган Маркл.
На церемонию приехали 2,6 тысячи гостей. Среди гостей певец Элтон Джон, американская телеведущая Опра Уинфри, теннисистка Серена Уильямс, актер Джоржд Клуни с супругой, Виктория и Дэвид Бекхемы, а также члены королевской семьи.
Непосредственно во время венчания в часовне Святого Георгия присутствовали 600 человек.
Meghan Markle steps out in her wedding dress! #RoyalWedding pic.twitter.com/LbTFDReXe4— Sky News (@SkyNews) 19 мая 2018 г.
Утром 19 мая королева Великобритании Елизавета II присвоила принцу Гарри титул герцога Сассекса. После бракосочетания Маркл стала герцогиней. Актриса намерена отказаться от карьеры в кино и получить британское гражданство, пишет "Лента".
The vows...— ITV News (@itvnews) 19 мая 2018 г.
Watch the #RoyalWedding of #HarryandMeghan live on @ITV and https://t.co/X1He4LBgDJ pic.twitter.com/l3A0wllRRJ
Принц Гарри занимает пятое место в очереди на британский престол, о его романе с Маркл стало известно в конце октября 2016 года.
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