Свадьба года. Принц Гарри и актриса Меган Маркл поженились: как это было

Сегодня, 19:15.
Жизнь

19 мая в Виндзорском замке прошла свадьба британского принца Гарри, младшего сына принца Чарльза и принцессы Дианы, и американской актрисы Меган Маркл.

Свадьба Гарри и Меган Маркл. Фото: Скрин с трансляции The Royal Family.
Свадьба Гарри и Меган Маркл. Фото: Скрин с трансляции The Royal Family.
Свадьба Гарри и Меган Маркл. Фото: Скрин с трансляции The Royal Family.
Свадьба Гарри и Меган Маркл. Фото: Скрин с трансляции The Royal Family.
Свадьба Гарри и Меган Маркл. Фото: Скрин с трансляции The Royal Family.
Свадьба Гарри и Меган Маркл. Фото: Скрин с трансляции The Royal Family.
Свадьба Гарри и Меган Маркл. Фото: Скрин с трансляции The Royal Family.
Свадьба Гарри и Меган Маркл. Фото: Скрин с трансляции The Royal Family.
Свадьба Гарри и Меган Маркл. Фото: Скрин с трансляции The Royal Family.
Свадьба Гарри и Меган Маркл. Фото: Скрин с трансляции The Royal Family.
Свадьба Гарри и Меган Маркл. Фото: Скрин с трансляции The Royal Family.
Свадьба Гарри и Меган Маркл. Фото: Скрин с трансляции The Royal Family.
Свадьба Гарри и Меган Маркл. Фото: Скрин с трансляции The Royal Family.
Свадьба Гарри и Меган Маркл. Фото: Скрин с трансляции The Royal Family.
Свадьба Гарри и Меган Маркл. Фото: Скрин с трансляции The Royal Family.
Свадьба Гарри и Меган Маркл. Фото: Скрин с трансляции The Royal Family.
Свадьба Гарри и Меган Маркл. Фото: Скрин с трансляции The Royal Family.
Свадьба Гарри и Меган Маркл. Фото: Скрин с трансляции The Royal Family.
Свадьба Гарри и Меган Маркл. Фото: Скрин с трансляции The Royal Family.
Свадьба Гарри и Меган Маркл. Фото: Скрин с трансляции The Royal Family.
Свадьба Гарри и Меган Маркл. Фото: Скрин с трансляции The Royal Family.
Свадьба Гарри и Меган Маркл. Фото: Скрин с трансляции The Royal Family.
Свадьба Гарри и Меган Маркл. Фото: Скрин с трансляции The Royal Family.
Свадьба Гарри и Меган Маркл. Фото: Скрин с трансляции The Royal Family.
Свадьба Гарри и Меган Маркл. Фото: Скрин с трансляции The Royal Family.
Свадьба Гарри и Меган Маркл. Фото: Скрин с трансляции The Royal Family.
Свадьба Гарри и Меган Маркл. Фото: Скрин с трансляции The Royal Family.
Свадьба Гарри и Меган Маркл. Фото: Скрин с трансляции The Royal Family.
Свадьба Гарри и Меган Маркл. Фото: Скрин с трансляции The Royal Family.
Свадьба Гарри и Меган Маркл. Фото: Скрин с трансляции The Royal Family.

На церемонию приехали 2,6 тысячи гостей. Среди гостей певец Элтон Джон, американская телеведущая Опра Уинфри, теннисистка Серена Уильямс, актер Джоржд Клуни с супругой, Виктория и Дэвид Бекхемы, а также члены королевской семьи.

Непосредственно во время венчания в часовне Святого Георгия  присутствовали 600 человек.

Утром 19 мая королева Великобритании Елизавета II присвоила принцу Гарри титул герцога Сассекса. После бракосочетания Маркл стала герцогиней. Актриса намерена отказаться от карьеры в кино и получить британское гражданство, пишет "Лента".

Принц Гарри занимает пятое место в очереди на британский престол, о его романе с Маркл стало известно в конце октября 2016 года.

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