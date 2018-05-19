Свадьба года. Принц Гарри и актриса Меган Маркл поженились: как это было

Свадьба Гарри и Меган Маркл. Фото: Скрин с трансляции The Royal Family. Свадьба Гарри и Меган Маркл. Фото: Скрин с трансляции The Royal Family. Свадьба Гарри и Меган Маркл. Фото: Скрин с трансляции The Royal Family. Свадьба Гарри и Меган Маркл. Фото: Скрин с трансляции The Royal Family. Свадьба Гарри и Меган Маркл. Фото: Скрин с трансляции The Royal Family. Свадьба Гарри и Меган Маркл. Фото: Скрин с трансляции The Royal Family. Свадьба Гарри и Меган Маркл. Фото: Скрин с трансляции The Royal Family. Свадьба Гарри и Меган Маркл. Фото: Скрин с трансляции The Royal Family. Свадьба Гарри и Меган Маркл. Фото: Скрин с трансляции The Royal Family. Свадьба Гарри и Меган Маркл. Фото: Скрин с трансляции The Royal Family. Свадьба Гарри и Меган Маркл. Фото: Скрин с трансляции The Royal Family. Свадьба Гарри и Меган Маркл. Фото: Скрин с трансляции The Royal Family. Свадьба Гарри и Меган Маркл. Фото: Скрин с трансляции The Royal Family. Свадьба Гарри и Меган Маркл. Фото: Скрин с трансляции The Royal Family. Свадьба Гарри и Меган Маркл. Фото: Скрин с трансляции The Royal Family. Свадьба Гарри и Меган Маркл. Фото: Скрин с трансляции The Royal Family. Свадьба Гарри и Меган Маркл. Фото: Скрин с трансляции The Royal Family. Свадьба Гарри и Меган Маркл. Фото: Скрин с трансляции The Royal Family. Свадьба Гарри и Меган Маркл. Фото: Скрин с трансляции The Royal Family. Свадьба Гарри и Меган Маркл. Фото: Скрин с трансляции The Royal Family. Свадьба Гарри и Меган Маркл. Фото: Скрин с трансляции The Royal Family. Свадьба Гарри и Меган Маркл. Фото: Скрин с трансляции The Royal Family. Свадьба Гарри и Меган Маркл. Фото: Скрин с трансляции The Royal Family. Свадьба Гарри и Меган Маркл. Фото: Скрин с трансляции The Royal Family. Свадьба Гарри и Меган Маркл. Фото: Скрин с трансляции The Royal Family. Свадьба Гарри и Меган Маркл. Фото: Скрин с трансляции The Royal Family. Свадьба Гарри и Меган Маркл. Фото: Скрин с трансляции The Royal Family. Свадьба Гарри и Меган Маркл. Фото: Скрин с трансляции The Royal Family. Свадьба Гарри и Меган Маркл. Фото: Скрин с трансляции The Royal Family. Свадьба Гарри и Меган Маркл. Фото: Скрин с трансляции The Royal Family.

На церемонию приехали 2,6 тысячи гостей. Среди гостей певец Элтон Джон, американская телеведущая Опра Уинфри, теннисистка Серена Уильямс, актер Джоржд Клуни с супругой, Виктория и Дэвид Бекхемы, а также члены королевской семьи.

Публикация от KTLA 5 News (@ktla5news) 19 Май 2018 в 4:07 PDT

Публикация от Gist247online (@gist247online) 19 Май 2018 в 4:07 PDT

Публикация от ROYAL WEDDING DAY! 😍👰🏻 (@meghanmarkleimages) 19 Май 2018 в 3:50 PDT

Непосредственно во время венчания в часовне Святого Георгия присутствовали 600 человек.

Утром 19 мая королева Великобритании Елизавета II присвоила принцу Гарри титул герцога Сассекса. После бракосочетания Маркл стала герцогиней. Актриса намерена отказаться от карьеры в кино и получить британское гражданство, пишет "Лента".

Принц Гарри занимает пятое место в очереди на британский престол, о его романе с Маркл стало известно в конце октября 2016 года.