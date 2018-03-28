Связь "МегаФона" на Алтае продолжает работать даже под натиском сильного паводка

Еще на выходных "МегаФон" в Алтае перешел в режим повышенной готовности. Учитывая приближающиеся паводки, оператор увеличил число оперативных дежурных бригад инженеров, мобильных базовых станций и резервных электрогенераторов. Однако, "большая вода" пришла в регион на несколько дней раньше всех прогнозов, и массовые затопления поселков Алтайского края и Республики Алтай начались уже в понедельник, 27 марта.

В первый день паводка почти полностью были затоплены село Краснощеково и находившаяся в ней базовая станция "МегаФона". Однако, вода не добралась до самого оборудования связи, благодаря чему компания продолжала обеспечивать связью местных жителей и спасательные бригады МЧС. Прибывшие на место инженеры "МегаФон" откачали воду и восстановили подачу электропитания на базовую станцию, которая до этого работала только на аккумуляторных батареях.

Валерий Казаченко,

директор Алтайского регионального отделения "МегаФона":

"Связь во время чрезвычайных ситуаций имеет огромное значение, все экстренные службы делают упор на оповещение с помочью SMS или голосовой связи, она же нужна им для проведения всех оперативных мероприятий. Поэтому мы делаем все возможное чтобы не допустить перебоев связи в подтопленных районах Алтайского края и Республики Алтай. Так, по опыту паводков прошлых лет мы построили дополнительные базовые станции, которые в случае необходимости смогут обеспечить связь в затопляемых районах. Более того, в нашем автопарке есть дополнительные дизель-генераторные установки и мобильные базовые станции, способные выехать на место в любой момент и обеспечить связью МЧС".

Сложная паводковая ситуация наблюдается в Чарышском, Краснощековском, Шипуновском, Солонешенском, Смоленском и Третьяковском районах Алтайского края. Здесь в прошлые годы под воду уже уходили базовые станции в поселках Краснощеково, Маралиха, Быстрый исток и Малоугренево.

Вчера, на всей территории Алтайского края был введен режим чрезвычайной ситуации. В 11 районах ситуация находится под контролем ГУ МЧС России по Алтайскому краю.







