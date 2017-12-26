Сюрприз: американец отправил главе Минфина коробку с навозом

"Дело в том, что я живу по законам прозрачности, и я осуществил право, гарантированное мне Первой поправкой", — пояснил Стронг свою выходку в интервью порталу AL.com. По его словам, Мнучину было отправлено целых две коробки с навозом — в его резиденцию в Беверли-Хиллз и в дом, который находится в районе Лос-Анджелеса.

СМИ стало известно лишь о второй коробке: именно ее обследовали саперы на предмет обнаружения возможных заложенных внутри взрывных устройств и опасных веществ. После этого, как рассказал сам Стронг, к нему наведались агенты Секретной службы США и задали ряд вопросов, но не задерживали.

В дом Мнучина была доставлена коробка навоза с дарственной надписью "От американского народа", пишет polit.ru.