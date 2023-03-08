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Та самая Будкевич. 9 фактов о жизни и работе основательницы частной женской гимназии в Барнауле

8 марта 1861 года по старому стилю родилась Мария Будкевич — основательница женской гимназии в Барнауле. Altapress.ru вспоминает несколько фактов об учительнице чистописания и арифметики, а также о ее детище.

Мария Будкевич.
Мария Будкевич.
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1. Мария Будкевич была женой дворянина, владела пивоваренным заводом в Бийске, пивными лавками, а также содержала бильярдное заведение. Но запомнилась она в первую очередь не как предпринимательница, а как просветитель и педагог.

2. В 1904 году Мария Будкевич открыла в Барнауле подготовительные классы на 25−30 человек. Через четыре года они были преобразованы в частную женскую гимназию, и Мария Флегонтовна стала ее начальницей.

Женская гимназия Будкевич.
Женская гимназия Будкевич.
vk.com/official.barnaul

3. Будкевич получала довольно скромное жалованье, как другие учителя: 1500 рублей в год за руководство гимназией и 345 рублей за уроки.

4. Здание будущей гимназии построила предпринимательница Эмма Лури в начале ХХ века. Изначально оно предназначалось для офицерского клуба, но в 1907 году его передали Будкевич.

Гимназия Будкевич на открытке начала ХХ века.
Гимназия Будкевич на открытке начала ХХ века.
ru.wikipedia.org

Основательница Барнаульской частной женской гимназии Мария Флегонтовна Будкевич родилась 8 марта 1861 года по старому стилю.

5. Как отмечает краевед Константин Метельницкий, при здании гимназии был небольшой сад, отгороженный от улицы резным деревянным забором. Сама гимназия была двухэтажной, третий этаж с башенкой надстроили уже в 1920-е годы. Сейчас в здании на Красноармейском, 14, располагается «Город мастеров».

6. В 1917 году родительский комитет гимназии поставил пьесу Гоголя «Женитьба» в пользу неимущих учениц, поскольку материальное положение учреждения оставляло желать лучшего.

Гимназия Будкевич в наши дни.
Гимназия Будкевич в наши дни.
ru.wikipedia.org

7. 24 апреля 1919 года военное ведомство изъяло здание гимназии под офицерские квартиры. С этого времени занятия проходили в управлении Алтайского центрального кредитного союза, а также в квартире городского головы Ивана Ивановича Токарева, который предоставил гимназии одну комнату. Других помещений не было: тогда город еще не оправился от пожара, случившегося 2 мая 1917 года.

8. Средняя дочь Будкевич, Евгения, преподавала физику и естественную историю. Старшая, Эмилия, училась в Новочеркасске на Высших женских курсах. Младшая, Вера, с началом войны пошла на фронт сестрой милосердия. А сын Георгий служил на железной дороге.

До середины 50-х гг. женская средняя школа №8, бывшая гимназия М.Ф.Будкевич (пр.Красноармейский, 14)
До середины 50-х гг. женская средняя школа № 8, бывшая гимназия М.Ф.Будкевич (пр.Красноармейский, 14)
retro. moi-barnaul.ru
Женская гимназия Будкевич. (Красноармейский,4)
Женская гимназия Будкевич. (Красноармейский, 4)
vk.com/official.barnaul

9. 10 сентября 1920 года в газете «Красный Алтай» появилось сообщение в две строчки: «9 сентября умерла Мария Флегонтовна Будкевич, зав. 16-й сов. Школой».

Кстати, гимназия Будкевич — самый творческий дом Барнаула. И там, говорят, жили гномы. Вот 7 интересных фактов об этом здании.

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