Таможня ввела новые правила оформления покупок с интернет-магазинов

Федеральная таможенная служба ввела новые требования по оформлению доставки посылок из зарубежных интернет-магазинов. Теперь покупатели должны будут указывать свой ИНН и ссылки на приобретенные товары, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Эти данные необходимы таможне для того, чтобы контролировать стоимость и вес зарубежных товаров.
"Приказ ФТС России от 24.11.2017 № 1861 предусматривает представление таможенным представителем в таможенный орган реквизитов документа, удостоверяющего личность получателя, и его ИНН. Представление ИНН необходимо для однозначной идентификации физического лица для целей учета стоимости и веса всех товаров, поступивших в адрес данного лица в течение календарного месяца", - сообщило ведомство.
Приказ вступает в силу 7 декабря, уточняет "Коммерсант". Новый порядок будут тестировать до 1 июля 2018 года.
Сообщается, что паспортные данные, ИНН, а также сведения о стоимости товаров получателя в евро и рублях, весе товаров и другие данные будут храниться в ЕАИС ТО.
Сейчас порог беспошлинного ввоза в РФ товаров из-за рубежа составляет €1000 и не более 31 кг в месяц.
Участники рынка считают, что такая инициатива службы может привести к задержкам при оформлении посылок, пишет "Коммерсант". Однако в ФТС также заверили, что задержек доставки посылок из-за новых правил не будет. "Все контрольные операции и решения принимаются системой в режиме реального времени. При своевременном представлении ИНН никаких задержек сроков выпуска товаров со стороны таможенных органов не возникнет", - сказали в ведомстве.
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