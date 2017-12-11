Татарский хотят сделать вторым государственным языком в России

К председателю Госдумы Вячеславу Володину обратились старейшины из духовного управления мусульман Набережных Челнов. Они предлагают сделать татарский язык вторым государственным в Российской федерации, передает "Говорит Москва".
Как написали инициаторы идеи, татары — второй по численности народ в России после русских. А язык татар неофициально считается вторым языком межнационального общения, так как его понимают башкиры в Поволжье, балкарцы на Кавказе, алтайские народы в Сибири, а также выходцы из Средней Азии, турки и азербайджанцы.
По словам авторов обращения к спикеру Госдумы, уменьшение часов преподавания татарского в школах Татарстана может подорвать существующее равновесие между народами республики.
Кстати, по конституции этого региона, в нем уже два государственных языка — русский и татарский, которые до сих пор обязательно изучали в равных объемах. Но с недавних пор обязательное изучение татарского в школах республики было отменено.
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