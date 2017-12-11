Татарский хотят сделать вторым государственным языком в России

Как в Барнауле отпраздновали Сабантуй. 9 июля 2016 год. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru В Барнауле прошел Сабантуй. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Сабантуй в Барнауле. 13 июня 2015 года. Фото: altapress.ru. Как в Барнауле отпраздновали Сабантуй. 9 июля 2016 год. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Сабантуй. Фото: Олеся Роженцова. Сабантуй-2017 в Барнауле. Фото: Александра Фоменко. Сабантуй-2017 в Барнауле. Фото: Александра Фоменко. Сабантуй-2017 в Барнауле. Фото: Александра Фоменко. Сабантуй-2017 в Барнауле. Фото: Александра Фоменко. Сабантуй-2017 в Барнауле. Фото: Александра Фоменко. Сабантуй-2017 в Барнауле. Фото: Александра Фоменко. Сабантуй-2017 в Барнауле. Фото: Александра Фоменко. Сабантуй в Барнауле. 17 июня, 2012г. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Сабантуй в Барнауле. 17 июня, 2012г. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Сабантуй в Барнауле. 17 июня, 2012г. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Сабантуй в Барнауле. 17 июня, 2012г. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Сабантуй в Барнауле. 17 июня, 2012г. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Сабантуй в Барнауле. 17 июня, 2012г. Фото: Олег Богданов. altapress.ru

Как написали инициаторы идеи, татары — второй по численности народ в России после русских. А язык татар неофициально считается вторым языком межнационального общения, так как его понимают башкиры в Поволжье, балкарцы на Кавказе, алтайские народы в Сибири, а также выходцы из Средней Азии, турки и азербайджанцы.

По словам авторов обращения к спикеру Госдумы, уменьшение часов преподавания татарского в школах Татарстана может подорвать существующее равновесие между народами республики.

Кстати, по конституции этого региона, в нем уже два государственных языка — русский и татарский, которые до сих пор обязательно изучали в равных объемах. Но с недавних пор обязательное изучение татарского в школах республики было отменено.