3 июня
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Шоу-бизнес

Татьяна Буланова вышла замуж за бизнесмена, младше ее на 19 лет

Российская певица Татьяна Буланова сыграла свадьбу с бывшим теннисистом и бизнесменом Валерием Рудневым, который младше ее на 19 лет. Об этом сообщает StarHit.

Татьяна Буланова.
Татьяна Буланова.
bulanova.com

Торжественная церемония состоялась на Английской набережной в Санкт-Петербурге. Место известно знаменитыми свадьбами - здесь поженились Алла Пугачева и Филипп Киркоров, а также Сергей Шнуров и Матильда Мозговая.

На свадьбу Буланова пригласила только родных и близких. Приехали подруга певицы Светлана Бондарчук, экс-теннисистка Светлана Кузнецова. Также присутствовали двое сыновей Булановой.

Невеста была одета в белоснежное платье с длинным шлейфом, а жених предстал перед гостями в смокинге небесного оттенка.

Ранее в социальных сетях Буланова продемонстрировала роскошное помолвочное кольцо из платины с танзанитом и круглыми бриллиантами от Tiffany стоимостью 11 тыс. долларов.

Это уже третий брак Татьяны Булановой. Первым ее мужем стал продюсер Николай Тагрин, вторым - футболист Владислав Радимов. С последним певица рассталась со скандалом.

Ранее Киркоров снова обратился к пластическому хирургу.

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