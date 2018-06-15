Татьяна Навка вошла в топ богатейших жен российских чиновников

Возглавляет рейтинг супруга зампреда комитета Госдумы по энергетике, коммуниста Александра Некрасова — Елена. Ее доход в 2017 году составил 2,3 миллиарда рублей. Жена депутата-единоросса Дмитрия Саблина Алла с 698 миллионами рублей заняла вторую строчку. На третьем месте расположилась жена еще одного члена фракции "Единая Россия" в Госдуме, Алексея Красноштанова — ее доход составил 670 миллионов рублей (имя избранницы Красноштанова Forbes не указал). На четвертом месте жена депутата Госдумы от "Единой России" Сергея Петрова. В 2017 году Ольга Петрова заработала 332 миллиона рублей. Пятую строчку заняла супруга сенатора от Ставропольского края Леонида Гаевского — Ольга получила за год 308 млн рублей.

Общий доход вошедших в список жен составил почти 6 млрд рублей. Подавляющее большинство — жены депутатов Государственной думы от партии "Единая Россия", пишет ura.ru.

В рейтинг также вошли супруги министров и только одна жена сотрудника администрации президента, пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова — фигуристка Татьяна Навка, которая за год заработала почти в 14 раз больше самого Пескова (более 200 млн рублей).

При составлении рейтинга принимались во внимание только личные доходы женщин без учета заработка их мужей и детей.