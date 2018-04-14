"Тайный покупатель" проверил, как в барнаульском общепите подают тайский суп том-ям

"Лапша и Уши". Адрес: Ленина, 63

Бар "Лапша и Уши" — это одно из новых мест с азиатской кухней в нашем городе, оно открылось осенью прошлого года. С парковкой на проспекте Ленина у бара сложно, однако в семь часов вечера место для автомобиля нашлось. Приятно было видеть большие и чистые стекла окон, но слегка смутило, что часть здания огорожена лентой, так как с балконов и крыши осыпается штукатурка.

На первом этаже бара расположилась кофейня, на втором — ресторан. Приветливая официантка проводила по лестнице наверх, предварительно узнав о цели визита и предложив столик с видом на улицу. Интерьер бара выполнен в азиатском стиле: веера, бамбук, трава, абажуры с шелком: уютно и атмосферно. Фоном играет музыка, почему-то европейская.

В меню много экзотичных названий: салат из свиных ушей, салат с битыми огурцами, вьетнамский суп "Фо-бо". В основном, все блюда с фотографиями, которые помогают определиться, но ингредиенты прописаны не все. Через пять минут подошла официантка, приняла заказ на суп "Том-ям Кунг", предупредив, что готовиться он будет 15 минут.

Мнение "тайного покупателя":

— Суп подали на салфетках фирменного цвета, с приборами и палочками. Внешний вид блюда и кисло-острый вкус вызывал аппетит. Я заказал большую порцию супа — 600 мл, но не наелся, так как оказалось мало наполнения: на такой большой объем насчитал примерно шесть креветок и немного грибов. Остальное — бульон и специи. Обслуживание и уровень кухни здесь достойные, поэтому, захотелось вернуться и попробовать другие азиатские блюда. Странно, что кроме меня в момент проверки посетителей больше не было. Общая сумма чека составила 559 рублей (160 рублей — латте, 399 рублей — суп).

По результатам проверки бар набрал 93 балла из 100.

"Рыба.Рис". Адрес: проспект Ленина, 39

Дегустация тайского супа продолжилась в суше-баре "Рыба.Рис", который находится на втором этаже торгового центра "Проспект". Интерьер здесь более демократичный, но не хватает чистоты: пыльные потертые диванчики и один столик был не вытерт. Официант быстро исправила эту ситуацию, когда "тайный покупатель" уже за него сел. Ему удалось занять место у окна с отличным видом на проспект Ленина.

Меню выглядит далеко не новым, но содержание его вполне прилично. Понравилось, что расписаны ингредиенты блюд и указано количество калорий. Выбор здесь большой, можно попробовать японскую, китайскую, паназиатскую, итальянскую кухни.

Минус — отсутствие кнопки вызова официанта, это доставляет неудобство — приходится по-старинке ждать, когда подойдут.

Мнение "тайного покупателя":

— Том-ям в меню только одного вида, я выбрала 200 грамм за 199 рублей. Принесли его через 13 минут после заказа, достаточно быстро. Вкус супа насыщен, но не сильно похож на классический том-ям. В составе — одна креветка, грибы, помидоры черри, долька лайма. Из специй ощущается только перец чили, если бы к супу не подавался рис, чувство насыщения лично у меня бы не пришло. В целом суши-бар оставил приятные эмоции, персонал здесь вежливый и дружелюбный, но обстановка с ощущением пыли и потертых диванов расстроила.

По результатам проверки бар набрал 77 баллов из 100.

"И.Понкин". Адрес: Ленина, 56

Ресторан "И.Понкин" — сеть из нескольких заведений в Барнауле. Она представляет формат, сочетающий блюда паназиатской, русской и европейской кухонь. Для снятия пробы тайского супа выбрали ресторан, который расположен в самом центровом месте города, рядом с Нулевым километром.

С парковкой проблем не возникло — места тут достаточно. Практически у самого входа оказалась огромная лужа, которую пришлось обходить. В остальном вход достойный, вывеска с подсветкой, тут же размещены плакаты с акциями ресторана.

Внутри зал был практически полон, но свободные места нашлись. В одном из залов смутили "свисающие" с потолка трубы, выглядело это не к месту. Девушка-официант подошла сразу, а через 20 минут после заказа принесла суп.

В 300 граммах супа за 295 рублей нашлось три креветки, долька лимона, шампиньоны, помидоры.

Мнение "тайного покупателя":

— Дополнительно к супу подали рис, но он был слипшийся и твердый. Когда я попросила заменить его, это сделали без проблем, извинились и сказали, что рис сильно подогрели. Вкус том-яма оказался насыщен, но опять это была не классика жанра. После супа заказали десерт и долго его ждали. В целом посещение ресторана "И.Понкин" оставило приятные эмоции.

По результатам проверки ресторан набрал 75 баллов из 100.

Комментарий

Ирина Чеснакова,

директор маркетингового агентства "Spezia":

— Результаты нашей проверки показали, что максимально похожий на классический тайский том-ям готовят в баре "Лапша и Уши", это заметно и по отзывам клиентов. Но, возможно, русскому человеку, который никогда не был в азиатских странах, больше по вкусу придется том-ям, который подают в "Рыба-рис" и "И.Понкин". В этих заведениях готовят более нежный суп, ощущается вкус кокосового молока, меньше приправ и отсутствуют несъедобная зелень и коренья. С точки зрения интерьера, выигрывает опять "Лапша и Уши", что понятно — это сравнительно новое заведение. Проверки методом "тайный покупатель" позволяют выявить подобные нюансы и поднять уровень сервиса в заведении до максимального. Уважаемые барнаульцы, желающие улучшить качество сервиса в своем родном городе, вы можете обратиться к нам с инициативой проверки! Мы ждем ваших идей и предложений и будем рады видеть вас в рядах "тайных агентов".

Справка

Агентство стратегического маркетинга Spezia.

Агентство стратегического маркетинга Spezia специализируется на проведении маркетинговых и социологических исследований, а также предоставляет маркетинговые услуги на аутсорсе. "Тайный покупатель" является одной из ключевых услуг агентства. Активная работа над развитием направления и штат профессиональных сотрудников позволяет проводить проверки, как на территории Алтайского края, так и по всей России.

Адрес: Барнаул, пр. Красноармейский , 36, офис 224. Тел. +7 (3852) 53-45-11. Сайт: www.asm-spezia.ru.