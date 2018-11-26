Tele2 и фонд «Навстречу переменам» выбрали победителей конкурса социальных предпринимателей

Tele2 и фонд «Навстречу переменам» подвели итоги IV Всероссийского конкурса социальных предпринимателей. В финал конкурса вышли 10 проектов, а 22 ноября жюри выбрало пять лучших бизнес-идей. Каждый победитель получит начальное финансирование на один год в размере 1,2 млн рублей.

22 ноября состоялось финальное заседание жюри конкурса социальных предпринимателей «Навстречу переменам». Эксперты определили имена пятерых победителей. Ими стали социальные предприниматели — авторы самых интересных, перспективных и инновационных проектов, посвященных решению проблем детства.

Основные направления работ победителей — поддержка и обучение детей, имеющих проблемы со здоровьем, организация дополнительного образования и досуга, помощь подросткам и родителям, попавшим в особую жизненную ситуацию. Авторами лучших проектов конкурса социальных предпринимателей в 2018 году стали:

Ирина Белозерова ( Архангельск). Проект «Нейроворсинки»: специальная продукция из шерсти для недоношенных детей. Елена и Павел Максимовы ( Тула). Проект «В тишине»: подготовка детей с нарушениями слуха к ЕГЭ. Алексей Соколов ( Новосибирск). Проект «Жестовый код»: приложение для повышения уровня культуры и знаний у глухих людей. Александра Фешина ( Москва). Фонд «Свет в руках»: помощь родителям при потере ребенка во время беременности , родов или в первые месяцы его жизни. Юрий Мосенжник ( деревня Шутово , Псковская область). База отдыха и ретрит-центр для семей с особыми детьми.

Для каждого из победителей фонд «Навстречу переменам» и Tele2 обеспечат начальное финансирование в течение одного года в сумме 1,2 млн рублей. При этом всем 10 финалистам окажут информационную поддержку в их регионах и консультационную помощь в формате инкубатора, где наставниками выступят сотрудники компаний-партнеров фонда.

Победители конкурса. Источник: Tele2

В жюри конкурса вошли: Сергей Эмдин, генеральный директор Tele2, Светлана Скворцова, директор по стратегическому планированию Tele2, Григорий Березкин, председатель совета директоров группы ЕСН, Анна Тюшкевич, председатель совета директоров РБК, Ирина Гофман, генеральный директор и президент международной вещательной компании Viasat World, Софья Брейтхольц, директор международного фонда Reach for Change, Татьяна Бурмистрова, председатель управляющего совета фонда «Навстречу переменам». Также проекты оценивало детское жюри.

В этом году на конкурс фонда «Навстречу переменам» подали заявки 298 социальных предпринимателей со всей России. Из них волонтеры Tele2 отобрали 126 наиболее перспективных проектов. Затем сотрудники фонда «Навстречу переменам» и экспертный совет определили 51 лучшую работу.

Также на церемонии награждения организаторы объявили лучших журналистов, участников конкурса для представителей СМИ #ГЕРОИПЕРЕМЕН. Лучшей публикацией на социальную тему стала статья Маргариты Зайцевой «За границей темноты» в газете «Аргументы недели» (Ростов-на-Дону). Первое место в номинации «Лучший телесюжет» заняла Ирина Данильянц, автор видеоматериала «Чудомамы» на канале «Россия 1» (Казань). Победу в номинации «Лучший радиорепортаж» жюри присудило Татьяне Власовой за программу «Школа мастеров» на радио «Липецк-FM».

Победители получили премии 30 000 рублей, а обладатели 2-го и 3-го места — подарки от партнеров фонда. В жюри конкурса #ГЕРОИПЕРЕМЕН вошли Евгения Шохина, директор фонда поддержки социальных проектов, Сергей Доля, блогер, фотограф, ресторатор, Мария Большакова, журналист, эксперт фонда развития региональных социальных программ «Наше будущее». Свои статьи и репортажи о социальных проектах в России прислали 146 участников.

Tele2 поддерживает благотворительный фонд «Навстречу переменам» с 2012 года. За пять лет работы организации его подопечные изменили к лучшему жизнь более 330 тысячам детей и подростков. Больше о фонде можно узнать на сайте «Навстречу переменам».