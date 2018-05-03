Tele2 получила две высшие награды Effie за "Другие правила"

Сегодня, 13:59.
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Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, получил золото в двух номинациях премии Effie Awards – главной мировой награды за эффективность в маркетинге. Жюри конкурса отметило масштабную инициативу компании по запуску коммуникационной платформы "Другие правила".

Tele2 получила две высшие награды Effie за "Другие правила".
Tele2 получила две высшие награды Effie за "Другие правила". Фото: архив компании Tele2.

Tele2 получила золото в основной номинации "Телекоммуникации. Интернет" престижной премии Effie Awards. Компания обошла других игроков телеком-рынка с проектом по запуску платформы "Другие правила". В 2017 году Tele2 объявила об изменении подхода к коммуникациям, отказалась от копирования услуг конкурентов и стала впервые предлагать уникальные инновационные продукты и решения на рынке. Это позволило изменить статус-кво на телеком-рынке и стать оператором, задающим новые правила и тренды в отрасли.

Tele2 также получила золото в номинации "Ребрендинг". В ней соревновались не только телеком-операторы, но и компании из других отраслей. Благодаря обновленному фирменному стилю и новой коммуникационной платформе Tele2 смогла органично перейти от позиционирования дискаунтера к модели lifestyle enabler и привлечь продвинутых пользователей мобильного интернета.

Инна Походня,
директор по маркетингу Tele2:

Золото в основной номинации Effie "Телекоммуникации. Интернет" для нас является, безусловно, знаковой наградой. Так же как и золото в номинации "Ребрендинг". Запуск платформы "Другие правила" разделил жизнь компании на до и после. "Другие правила" стали для Tele2 не просто коммуникационной территорией, а новой бизнес-философией, определяющей ключевые бизнес-процессы, подходы к формированию продуктов и услуг, сервису и, конечно, к коммуникации и продвижению. Реальные бизнес-результаты доказали правильность выбранного вектора развития. И мы гордимся, что эксперты рынка признали Tele2 лучшей в индустрии с точки зрения эффективного маркетинга.

Effie Awards – самая известная мировая награда в области маркетинга, вручается за эффективность рекламных и маркетинговых коммуникаций. Конкурс проводится с 1968 года в 44 странах. Премия поощряет яркие проекты профессионалов маркетинга и способствует развитию отрасли. Среди участников и жюри Effie Awards – ведущие международные и российские бренды, крупнейшие агентства, признанные эксперты рекламного и коммуникационного рынка.

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