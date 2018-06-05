Tele2 посчитала смартфоны алтайских абонентов.

— В нашей сети более 60% устройств – это смартфоны. В среднем доля "умных телефонов" растет почти на процент каждый месяц. Основными драйверами этого роста являются устройства А-брендов с поддержкой 4G. Самый большой прирост в этом году, например, показали Samsung Galaxy J1 и Apple iPhone SE. Для нас это значит, что по качеству связи и скорости мобильного интернета мы вполне удовлетворяем требованиям, которые предъявляют к оператору владельцы таких гаджетов.