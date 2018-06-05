Tele2 посчитала смартфоны алтайских абонентов.

Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, выяснил, какие смартфоны предпочитают абоненты края. Наиболее востребованными оказались устройства Samsung с долей чуть ниже 20%. Еще около 30% совокупно занимают смартфоны Nokia, Huawei, Fly и Alcatel.
В пятерку самых популярных 4G-смартфонов, зарегистрированных в сети Tele2, вошли сразу три модели Samsung: Galaxy J1, Galaxy J3 и Galaxy J2 Prime. Четвертое место рейтинга досталось смартфону Apple iPhone 5s, а замкнул пятерку Huawei Honor 5A.
Самыми общительными клиентами Tele2 в этом рейтинге оказались владельцы iPhone. Они говорят на 30% дольше, чем абоненты с Galaxy J1, и больше пользуются мобильным интернетом: среднемесячный трафик клиента с iPhone почти вдвое выше.
Евгений Богач,
коммерческий директор филиала Tele2 в Алтайском крае:
— В нашей сети более 60% устройств – это смартфоны. В среднем доля "умных телефонов" растет почти на процент каждый месяц. Основными драйверами этого роста являются устройства А-брендов с поддержкой 4G. Самый большой прирост в этом году, например, показали Samsung Galaxy J1 и Apple iPhone SE. Для нас это значит, что по качеству связи и скорости мобильного интернета мы вполне удовлетворяем требованиям, которые предъявляют к оператору владельцы таких гаджетов.