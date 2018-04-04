Tele2 предлагает клиентам в Алтайском крае настоящий тарифный конструктор.

Следуя концепции "Другие правила", Tele2 первой на рынке начала персонализировать тарифные планы: неиспользованные минуты и интернет-трафик переносятся на следующий месяц, а остатки минут можно обменять на гигабайты. С запуском обновленной линейки "Мой Tele2" абоненты оператора получают еще больше свободы в управлении затратами на услуги мобильной связи. Теперь клиенты Tele2 могут в любой момент изменять количество минут и интернет-трафика, а также подключать и отключать дополнительные безлимитные опции.

Новая линейка "Мой Tele2" остается наиболее привлекательной на рынке с точки зрения наполнения и стоимости. Пользователи могут выбрать готовую выгодную комбинацию или создать оптимальный для себя тариф, включив в него до 30 Гб мобильного интернета и до 1000 минут звонков.

Помимо дополнительных минут и гигабайтов, клиенты Tele2 могут активировать специальные опции. Они предоставляют безлимитный доступ к таким популярным сервисам, как социальные сети Facebook, "ВКонтакте", "Одноклассники" и мессенджеры WhatsApp, Viber, "ТамТам". Клиенты могут без ограничений пользоваться услугами навигации "Яндекс.Навигатор", "Яндекс.Карты" и "Яндекс.Транспорт", а также стриминговыми сервисами YouTube, Tele2 TV и Zvooq. Добавленные услуги становятся частью тарифа и не меняют привычных сроков оплаты.

Для удобства клиентов Tele2 предлагает обновленные тарифы "Мой разговор", "Мой онлайн" и "Мой онлайн+". Например, в тарифе "Мой онлайн" за 300 рублей доступно 10 Гб интернет-трафика, безлимитные соцсети и мессенджеры, 50 SMS, 400 минут на номера других операторов по региону.

Новая тарифная линейка по-прежнему включает популярный тариф "Мой Tele2", разработанный для тех, кто привык общаться в интернете. Это уникальный продукт с посуточной абонентской платой, который включает 8 Гб и безлимитный трафик в соцсетях и мессенджерах. Стоимость пользования тарифом не изменилась и составляет 7 рублей в сутки.

На тарифном плане "Классический" доступна услуга "Безлимит на Tele2" - безлимитные звонки на Tele2 домашнего региона за 2 рубля в день.

Клиенты компании не платят за междугородную связь: на всех новых тарифах линейки "Мой Tele2" предусмотрены безлимитные звонки на номера Tele2 в любой регион России, которые не расходуют основной пакет минут. Пользователям новой тарифной линейки по-прежнему доступны обмен минут на интернет-трафик и перенос неизрасходованных мегабайтов, минут и SMS на следующий месяц, в поездках по России действуют льготные условия тарификации звонков. На всех тарифных планах Tele2 мобильный интернет в поездках по стране стоит, как дома.

Новая тарифная линейка для жителей Алтайского края доступна с 3 апреля. С момента ее запуска в регионе ранее действующие тарифы линейки "Мой Tele2" закрыты для новых подключений и переходов.

Евгений Богач,

коммерческий директор филиала Tele2 в Алтайском крае:

"Мы персонифицировали тарифы в прошлом году: у клиентов появилась возможность переносить на следующий месяц неиспользованные минуты и интернет, а остатки минут менять на гигабайты. Наша обновленная тарифная линейка традиционно без "звездочек" и переплат. Вдобавок у наших абонентов появилась еще и полная свобода в конфигурации тарифа. Обновленная линейка "Мой Tele2" дает клиентам возможность платить только за то, что им действительно необходимо".

Справка

Tele2 – оператор сотовой связи, который работает в России с 2003 года. Сегодня компания оказывает услуги в 65 регионах страны, включая Москву и Московскую область. По итогам 2017 года абонентская база компании составила 40,6 миллиона пользователей. Продуктовый портфель Tele2 включает простые и удобные предложения как для физических лиц, так и для корпоративных клиентов. Оператор гарантирует высокое качество услуг и отличный уровень клиентского сервиса. Реализуя стратегию lifestyle enabler, Tele2 выходит за рамки телекома и создает новую экосистему мобильных сервисов. В партнерстве с компаниями из других отраслей оператор предлагает инновационные продукты, которые отражают предпочтения абонентов и поддерживают их стиль жизни.