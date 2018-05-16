Tele2 предлагает "Мой разговор" за 50 рублей в месяц

Сегодня, 16:09.
Новости телекома

Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, предлагает жителям Алтайского края пользоваться услугами связи за четверть стоимости. При подключении на тариф "Мой разговор" все новые клиенты оператора получат 200 минут для звонков и 5 Гб быстрого интернета всего за 50 рублей в месяц.

Tele2 предлагает "Мой разговор" за 50 рублей в месяц.
Tele2 предлагает "Мой разговор" за 50 рублей в месяц. Фото: архив компании Tele2.

Предложение позволяет протестировать качество связи и мобильного интернета Tele2. Все новые клиенты операторы, подключившиеся на тариф "Мой разговор", смогут пользоваться всеми возможностями тарифа: 200 минут для звонков на номера других операторов края, безлимитные звонки на номера Tele2 России, 5 Гб быстрого мобильного интернета и безлимитные соцсети и мессенджеры. В первые три месяца со дня подключения абонентская плата на тарифе будет составлять 50 рублей. Начиная с 91-го дня использования абонентская плата составит 200 рублей в месяц.

Подключиться на тариф "Мой разговор" можно в салонах связи и на мобильных модулях Tele2, а также на фирменных стойках в крупных торговых центрах. Предложение действительно только для новых клиентов оператора. Срок действия тарифа – с 1 мая по 30 сентября 2018 года. Тариф можно изменить в любой момент. При переходе на другой тарифный план скидка отключается.

Евгений Богач,
коммерческий директор филиала Tele2 в Алтайском крае:

— Мы хотим, чтобы наши новые клиенты лично убедились в качестве связи и мобильного интернета Tele2. Мы предлагаем хороший пакет услуг за символическую плату – 50 рублей в месяц. Три месяца на тарифном плане "Мой разговор" мы считаем достаточным сроком для того, чтобы принять решение и остаться с нами после окончания акции. Клиент сможет выбрать подходящий тариф или, используя тарифный конструктор, настроить его под свои потребности.

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