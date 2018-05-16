Tele2 предлагает "Мой разговор" за 50 рублей в месяц.

Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, предлагает жителям Алтайского края пользоваться услугами связи за четверть стоимости. При подключении на тариф "Мой разговор" все новые клиенты оператора получат 200 минут для звонков и 5 Гб быстрого интернета всего за 50 рублей в месяц.
Предложение позволяет протестировать качество связи и мобильного интернета Tele2. Все новые клиенты операторы, подключившиеся на тариф "Мой разговор", смогут пользоваться всеми возможностями тарифа: 200 минут для звонков на номера других операторов края, безлимитные звонки на номера Tele2 России, 5 Гб быстрого мобильного интернета и безлимитные соцсети и мессенджеры. В первые три месяца со дня подключения абонентская плата на тарифе будет составлять 50 рублей. Начиная с 91-го дня использования абонентская плата составит 200 рублей в месяц.
Подключиться на тариф "Мой разговор" можно в салонах связи и на мобильных модулях Tele2, а также на фирменных стойках в крупных торговых центрах. Предложение действительно только для новых клиентов оператора. Срок действия тарифа – с 1 мая по 30 сентября 2018 года. Тариф можно изменить в любой момент. При переходе на другой тарифный план скидка отключается.
Евгений Богач,
коммерческий директор филиала Tele2 в Алтайском крае:
— Мы хотим, чтобы наши новые клиенты лично убедились в качестве связи и мобильного интернета Tele2. Мы предлагаем хороший пакет услуг за символическую плату – 50 рублей в месяц. Три месяца на тарифном плане "Мой разговор" мы считаем достаточным сроком для того, чтобы принять решение и остаться с нами после окончания акции. Клиент сможет выбрать подходящий тариф или, используя тарифный конструктор, настроить его под свои потребности.