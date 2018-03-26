Tele2 приглашает на стажировку.

Tele2 Praktik пройдет во Владимире, Воронеже, Екатеринбурге, Иркутске, Москве, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Омске, Оренбурге, Рязани, Ростове-на-Дону, Санкт-Петербурге и Тюмени. По итогам отбора кандидаты получат возможность работать в одной из крупнейших телекоммуникационных компаний России в течение двух летних месяцев. В рамках Tele2 Praktik оператор выплачивает молодым специалистам заработную плату.

В 2018 году стажировка будет проводиться по четырем крупным направлениям: IT и телеком, финансы и аудит, маркетинг, развитие бизнеса и персонала. Кандидатам предстоит пройти серьезный отбор, состоящий из нескольких этапов. Сначала молодым специалистам необходимо заполнить анкету, затем – выполнить онлайн-тестирование. Следующим шагом станет прохождение Skype-интервью. Успешных кандидатов пригласят на заключительный этап – бизнес-игру и интервью с наставниками.

С первого дня в Tele2 стажеров ждет полноценная работа: они участвуют в текущих проектах компании вместе с остальными сотрудниками и перенимают опыт своих наставников. Применение теории на практике позволяет студентам получать ценные навыки и расти как профессионалам. Стажировка в Tele2 также предусматривает специальную программу обучения, включающую очные тренинги и онлайн-курсы.

По итогам летней стажировки руководители оценят работу подопечных. Молодые специалисты смогут продолжить работу в Tele2 в рамках пролонгированной стажировки с гибким графиком, позволяющим совмещать работу и учебу.

Чтобы принять участие в Tele2 Praktik, необходимо до 22 апреля 2018 года заполнить форму регистрации, выбрав свой регион. С подробной информацией о программе стажировки можно также ознакомиться на сайте компании и в официальной группе "ВКонтакте".

Елена Иванова,

директор по работе с персоналом Tele2:

"Один из приоритетов кадровой политики Tele2 – создание мотивированной команды профессионалов, в том числе с помощью программы для молодых специалистов. В Tele2 Praktik с 2010 года приняли участие около 360 выпускников вузов из разных городов России. Более 80% стажеров остаются в компании и продолжают строить карьеру в Tele2. Мы стремимся к тому, чтобы этот процент рос с каждым годом, и поэтому уделяем большое значение повышению мотивации и вовлеченности молодых сотрудников".

Справка

Tele2 – оператор сотовой связи, который работает в России с 2003 года. Сегодня компания оказывает услуги в 65 регионах страны, включая Москву и Московскую область. По итогам 2017 года абонентская база компании составила 40,6 миллиона пользователей. Продуктовый портфель Tele2 включает простые и удобные предложения как для физических лиц, так и для корпоративных клиентов. Оператор гарантирует высокое качество услуг и отличный уровень клиентского сервиса. Реализуя стратегию lifestyle enabler, Tele2 выходит за рамки телекома и создает новую экосистему мобильных сервисов. В партнерстве с компаниями из других отраслей оператор предлагает инновационные продукты, которые отражают предпочтения абонентов и поддерживают их стиль жизни.