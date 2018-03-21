Tele2 разогнала 4G на самом популярном горнолыжном курорте Сибири

Базовые станции, установленные на горнолыжном комплексе, работают сразу в двух частотных диапазонах – 800 и 1800 МГц. Это технологическое решение позволило увеличить максимальную скорость передачи данных до 100 Мбит/с, а также заметно расширить покрытие и повысить стабильность передачи данных.

Абоненты Tele2, приехавшие в Шерегеш в разгар "бархатного сезона", оценили новые возможности мобильного интернета. Сразу после запуска новых базовых станций интернет-трафик в сети Tele2 начал расти. На сегодняшний день 53% трафика в Шерегеше проходит через сеть 4G.

Среди гостей горнолыжного курорта, наиболее активно использующих высокоскоростной интернет – кемеровские абоненты Tele2, а также клиенты оператора из Новосибирска, Красноярска, Томска, Омска и Иркутска. Так, в дни весенних каникул – с 8 по 11 марта – ежедневно мобильным интернетом Tele2 пользовались более 1100 абонентов компании.

Дмитрий Кромский,

директор макрорегиона "Сибирь" Tele2:

"Нам важно, чтобы абоненты Tele2 могли комфортно пользоваться мобильным интернетом не только у себя дома, но и в путешествиях. Мобильный интернет уже стал базовой потребностью, о чем свидетельствует динамика потребления. В Шерегеше потребление мобильного интернета выросло за год в 1,6 раза. При этом большая часть интернет-трафика проходит именно через сети 4G. Так, с начала зимнего сезона через сеть Tele2 на курорте прошло более 15 Тб трафика. Такая динамика характерна не только для Шерегеша, но и для всех курортных зон Сибири. Учитывая это, мы продолжим расширять покрытие и емкость наших сетей 3G и 4G, чтобы предоставлять клиентам стабильный и быстрый мобильный интернет".

Справка

Tele2 – оператор сотовой связи, который работает в России с 2003 года. Сегодня компания оказывает услуги в 65 регионах страны, включая Москву и Московскую область. По итогам 2017 года абонентская база компании составила 40,6 миллиона пользователей. Продуктовый портфель Tele2 включает простые и удобные предложения как для физических лиц, так и для корпоративных клиентов. Оператор гарантирует высокое качество услуг и отличный уровень клиентского сервиса. Реализуя стратегию lifestyle enabler, Tele2 выходит за рамки телекома и создает новую экосистему мобильных сервисов. В партнерстве с компаниями из других отраслей оператор предлагает инновационные продукты, которые отражают предпочтения абонентов и поддерживают их стиль жизни.