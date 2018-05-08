Tele2 развлекла своих клиентов в Шерегеше по другим правилам.

Сноупарк функционировал в секторе "А" с 10 марта по 16 апреля. Вход на его территорию был свободным. Следуя концепции "Другие правила", оператор постарался сделать пребывание гостей в сноупарке максимально увлекательным. Парк построила творческая команда BIGFAMILY при поддержке Tele2. Гости смогли тренироваться и развивать мастерство с комфортом на различных фигурах для джиббинга.

Самым крупным спортивным событием стало проведение на базе сноупарка Tele2 сноубордического лагеря Slash Camp, организаторами которого выступил партнер Tele2 — команда BIGFAMILY. С 26 марта по 1 апреля в сноупарке прошли соревнования райдеров. Более 50 участников из Москвы, Новосибирска, Кемерова, Томска, Красноярска, Иркутска приняли участие в состязаниях разных уровней сложности — от фан-контестов до серьезных турниров.

Клиенты Tele2 могли воспользоваться преимуществами при посещении парка. Для них по субботам были организованы бесплатные занятия с профессиональными инструкторами, на которых можно было получить начальные навыки катания, а также освоить трюки и прыжки. Такой возможностью воспользовались около 50 клиентов оператора.

Пользовалась популярностью и площадка для отдыха гостей, которые не катались на лыжах или сноуборде. Здесь гости могли наблюдать за соревнованиями райдеров и делать интересные фотографии.

Клиенты оператора приняли участие в необычном фотоконкурсе. В сноупарке действовали "Другие правила", поэтому ошибка на спуске помогла выиграть подарки от Tele2 или путевку в Шерегеш на закрытие сезона. Нужно было сделать фото в горнолыжной экипировке после падения на склоне, выложить снимки в соцсетях с хештегом #tele2gesh. Главный подарок — путевку в Шерегеш на двоих — выиграл Станислав Сакулин из Красноярска за свой эпичный прыжок.

Справка

BIGFAMILY — творческая группа профессионалов, которая комплексно реализует спортивные проекты в Сибири: проектирует и обслуживает сноупарки любой сложности, создает инсталляции на горнолыжных склонах, проводит мероприятия и крупные спортивные соревнования. В 2015 году группа построила первый вейкпарк в Новосибирске. В команде BIGFAMILY — специалисты международного уровня, участвовавшие в стройке объектов для зимней Олимпиады в Сочи и ряда соревнований международного уровня. Основная задача команды — продвижение и развитие спорта.



