Тele2 улучшает тарифную линейку "Мой Tele2".

С 8 мая пользователи тарифа "Мой разговор" могут общаться в популярных соцсетях и мессенджерах, не расходуя основной трафик и не подключая дополнительные опции. Tele2 добавила в тариф бесплатный трафик в Facebook, "ВКонтакте", "Одноклассниках", WhatsApp, Viber и "ТамТам", который сохраняется и в поездках по России, при этом абонентская плата не увеличилась. Таким образом, безлимитные соцсети и мессенджеры теперь доступны пользователям всех тарифов линейки "Мой Tele2".

Также на всех пакетных тарифах обновленной линейки "Мой Tele2" в поездках по России исходящие звонки на номера региона присутствия расходуются из пакета минут, включенного в тариф. Кроме того, клиентам доступны и другие выгодные условия. Пакет интернета, включенный в тарифный план, действует в путешествиях по стране, при этом официальные приложения социальных сетей и мессенджеров его не расходуют. Все входящие звонки бесплатны.

Подробное описание тарифов доступно на сайте tele2.ru.