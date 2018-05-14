Тele2 улучшает тарифную линейку "Мой Tele2".

Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, совершенствует линейку "Мой Tele2" и добавляет в тариф "Мой разговор" безлимитный трафик в социальных сетях и мессенджерах. Компания также предоставляет клиентам более выгодные условия в поездках по России: теперь на всех пакетных тарифах линейки "Мой Tele2" исходящие звонки на номера региона присутствия расходуются из пакета.
С 8 мая пользователи тарифа "Мой разговор" могут общаться в популярных соцсетях и мессенджерах, не расходуя основной трафик и не подключая дополнительные опции. Tele2 добавила в тариф бесплатный трафик в Facebook, "ВКонтакте", "Одноклассниках", WhatsApp, Viber и "ТамТам", который сохраняется и в поездках по России, при этом абонентская плата не увеличилась. Таким образом, безлимитные соцсети и мессенджеры теперь доступны пользователям всех тарифов линейки "Мой Tele2".
Также на всех пакетных тарифах обновленной линейки "Мой Tele2" в поездках по России исходящие звонки на номера региона присутствия расходуются из пакета минут, включенного в тариф. Кроме того, клиентам доступны и другие выгодные условия. Пакет интернета, включенный в тарифный план, действует в путешествиях по стране, при этом официальные приложения социальных сетей и мессенджеров его не расходуют. Все входящие звонки бесплатны.
Подробное описание тарифов доступно на сайте tele2.ru.
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