Телеведущий Малахов отказался от статуэтки ТЭФИ за "Пусть говорят"

По его словам, награда предназначается всей команде, которая работала над созданием программы. Об этом телеведущий "второй кнопки" заявил перед началом церемонии вручения Золотой медали имени Льва Николаева.

Гендиректор "Первого канала" Константин Эрнст попросил передать Малахову статуэтку ТЭФИ — "на память". "Что касается лучшего развлекательного ток-шоу, то все присутствующие знают, что программы делает масса людей. Тем не менее этот приз, я считаю, должен остаться на память о "Первом канале" Андрею Малахову", — заявлял гендиректор "Первого канала" Константин Эрнст на вручении премии ТЭФИ.

"Я не забрал статуэтку, оставил в телеакадемии", — пояснил телеведущий, который летом покинул "Первый канал" и перешел на "Россию 1".

"Я благодарен жюри, которое посчитало, что я достоин, но я написал очередное письмо, где сказал, что Миша Шаронин, Наташа Галькович и вся команда ребят, которая работала над проектом, достойны получить эту награду", — пояснил свою позицию Малахов.

Себя в качестве ведущего он сравнил с официантом, который "лишь выносит блюдо", приготовленное другими. Дело в том, что на премии ТЭФИ существует номинация "Лучший ведущий", и если бы речь шла о награждении конкретно Малахова, то статуэтку ему вручали бы именно в этом качестве.

"Когда дают премию программе, ее должна получать команда: редакторы, корреспонденты, шеф-редакторы. Это их праздник", — подытожил Андрей Малахов, пишет polit.ru.

Факт

Телеведущий Андрей Малахов ушел с "Первого канала" на "Россию 1" в августе. На канале он отработал 25 лет. Сейчас на "второй кнопке" у телеведущего своя программа "Андрей Малахов. Прямой эфир" и новое шоу "Стена".