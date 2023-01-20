Теплые воспоминания. Алтайские грибники делятся результатами «тихой охоты»

Грибники Барнаула и Алтайского края решили вспомнить теплые деньки, когда они набирали корзины и ведра грибов. Своими результатами они поделились в группе во «Вокнтакте».

Грибной сезон 2022 года выдался особенно плодородным. Грибами наполняли все емкости: корзины, ведра, пакеты и коробки.

Повезло и с урожаем земляники. Ей успели запастись вдоволь.

Земляника Грибники Барнаула и Алтайского края Большой урожай грибов Грибники Барнаула и Алтайского края

Подписчики пошутили, что выкладывать фотографии урожая в морозные дни — настоящее преступление. Ведь так хочется вновь отправиться на «тихую охоту».