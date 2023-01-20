Теплые воспоминания. Алтайские грибники делятся результатами «тихой охоты»

Грибной сезон 2022 года выдался особенно плодородным. Грибами наполняли все емкости: корзины, ведра, пакеты и коробки.
Повезло и с урожаем земляники. Ей успели запастись вдоволь.
Земляника
Грибники Барнаула и Алтайского края
Большой урожай грибов
Грибники Барнаула и Алтайского края
Подписчики пошутили, что выкладывать фотографии урожая в морозные дни — настоящее преступление. Ведь так хочется вновь отправиться на «тихую охоту».
«Слеза течет … Очень впечатляюще!» — поделились грибники.
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