20 января
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Хобби

Теплые воспоминания. Алтайские грибники делятся результатами «тихой охоты»

Грибники Барнаула и Алтайского края решили вспомнить теплые деньки, когда они набирали корзины и ведра грибов. Своими результатами они поделились в группе во «Вокнтакте».

Большой урожай грибов
Большой урожай грибов
Грибники Барнаула и Алтайского края

Грибной сезон 2022 года выдался особенно плодородным. Грибами наполняли все емкости: корзины, ведра, пакеты и коробки.

Повезло и с урожаем земляники. Ей успели запастись вдоволь.

Земляника
Земляника
Грибники Барнаула и Алтайского края
Большой урожай грибов
Большой урожай грибов
Грибники Барнаула и Алтайского края

Подписчики пошутили, что выкладывать фотографии урожая в морозные дни — настоящее преступление. Ведь так хочется вновь отправиться на «тихую охоту».

«Слеза течет … Очень впечатляюще!» — поделились грибники.

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