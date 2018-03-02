Теплицы, садовый декор, товары для отдыха: готовимся к дачному сезону

Садоводы! Приходите с 1 по 5 марта 2018 года по адресу: ул. Северо-Западная, 6 (площадка у Сельхоз рынка).

Там компания Агроном проводит ярмарку-продажу теплиц. На весь ассортимент максимальная скидка 15%. Скидка действует на наличный расчет.

Не упустите возможность приобрести теплицу от производителя по низкой цене (бесплатное хранение).



Каждый покупатель становится участником розыгрыша призов.

Главный приз - Чудотеплица Сибирский Агроном. Розыгрыш будет проведен на ярмарке 5 марта 2018 в 12.00.

Приходите и экономьте на покупках!

Справка

Компания "Агроном" является первым в России производителем парников, которые служат не один сезон и устанавливаются в считанные минуты. Главное преимущество парника или теплицы – возможность сэкономить деньги и время. Воспользуйтесь возможностью купить теплицу со скидкой. Хранение до весеннего монтажа бесплатно. Большой выбор семян от ведущих селекционеров. Грунты и ящики для рассады. Товары для дома и многое другое. Компания имеет филиалы в нескольких городах Алтайского края – Бийске, Рубцовске, Славгороде.

Организатор розыгрыша: ИП Яковлев А. В. Подробные условия розыгрыша по телефону 8-800-100-22-59.