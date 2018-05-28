Тепло зимой, прохладно летом: ТОП-покрытие стекла

Тепловую энергию излучают все нагретые тела, и обычные стекла практически не в состоянии задержать ее излучение в пространство. Однако нанесение на его поверхность низкоэмиссионного оптического покрытия приводит к тому, что инфракрасные волны отражаются от поверхности обратно, внутрь помещения. Таким образом, достигается значительный энергосберегающий эффект.

Как это работает?

ТОП-покрытие — это специальное низкоэмиссионное покрытие из оксидов металлов, позволяющее сохранять тепло в помещении. Покрытие наносится на стекло методом ионно-плазменного напыления в вакууме, оно свободно пропускает солнечную коротковолновую энергию в помещение, в то же время отражает длинноволновое тепловое излучение, например от нагревательных приборов, внутрь помещения, не давая ему уйти наружу. В летнее время года ТОП-покрытие отражает солнечную тепловую энергию с внешней стороны, препятствуя проникновению тепла внутрь помещения. Проще говоря, зимой стекла возвращают тепло в дом, а летом отражают обратно на улицу.

Визуально стекло с ТОП-покрытием практически ничем не отличается от обычного. Но отличить его все-таки можно.

В чем отличие ТОП-стекла от обычного?

Несмотря на улучшенные характеристики и более высокий уровень защиты, чем у обычного стекла, на первый взгляд Вы можете не увидеть никаких отличий. Да и на второй тоже. Потому что стеклопакеты с ТОПом не снижают светопропускание и не затемняют пейзаж за окном.

Первый способ узнать, что за стеклопакет содержит Ваша конструкция, прост. Маркировка. Она наносится на стекла автоматически и есть на корпусе каждого окна. Если Вы приобретаете окна у проверенного производителя, то смело можете доверять предоставляемой им информации.

Второй способ — народный. Вам необходимо взять зажигалку, зажечь и поднести ее к стеклу. Если стекло энергосберегающее, то будет казаться, будто язычок пламени раздваивается. В каждом стекле будет отражение огонька с двумя язычками. А огоньки эти, отражаясь от покрытия стекла, получат красноватый оттенок. Происходит это благодаря тому, что у таких окон есть отражающее покрытие, которое отражает огонь иначе, чем классические стекла.

А посмотреть вживую на то, как "работает" ТОП-покрытие и заказать энергосберегающие окна в свой дом, вы можете в офисах компании "Фогель" по адресам: г. Барнаул, ул. Гоголя, 63 и г. Новоалтайск, ул. Октябрьская, 5. Телефон для справок: +7 (3852) 392-192.