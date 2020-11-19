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«Детям — мороженое, бабе — цветы». Тест: как хорошо вы знаете фильмы Гайдая?

27 лет назад ушел из жизни советский и российский режиссер и актер Леонид Гайдай. Но его фильмы мы пересматриваем до сих пор, а некоторые сцены и диалоги знаем наизусть. Наш тест поможет проверить, помните ли вы, что украл Барбос у самогонщиков и в каком городе Горбунков «сломал руку».

Тест.
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