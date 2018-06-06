Тест. Сможете ли вы сдать экзамен по русскому языку?

6 июня в России отмечают День русского языка. Сегодня же школьники сдают ЕГЭ по русскому языку. Предлагаем пройти тест и узнать, насколько вы хорошо знаете родной язык, и смогли бы в теории сдать обязательный экзамен. Только чур без телефона и учебников.