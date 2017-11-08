Весь ноябрь в Manhattan-pizza согревающие цены

За окном затянувшаяся унылая осень, и, чтобы поднять всем настроение, кафе Manhattan-pizza объявило акцию "Согревающие цены".
Любой круг итальянской пиццы теперь можно заказать по 229 руб., любой круг большой американской пиццы - всего по 550 рублей.
Успевайте!
Акция действует на доставке и во всех кафе Manhattan-pizza.
Адреса сети ресторанов быстрого питания "Манхеттен-пицца":
- Барнаул, пр. Строителей 25
- Барнаул, ул. Попова, 86, ТЦ "БУМ"
- Барнаул, Павловский тр., 251в ТРЦ "Европа"
- Барнаул, пр. Красноармейский, 47а, ТЦ "СИТИ-центр"
- Барнаул, ул. Балтийская, 16. ТЦ "Праздничный"
- Новоалтайск, ул. Деповская, 22, ТЦ "ПАРК"
- Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, 11, ТЦ "Панорама"
- Рубцовск, ул. Тракторная, 17, ТЦ "Радуга"
- Бийск, ул. Советская, 205/2, ТЦ "Ривьера"
Телефон службы доставки 22-66-22, 22-66-99
Организатор Акции: ООО "ФорТрейд". Акция действительна до 30.11.17. Подробности акции уточняйте в кафе "Manhattan-pizza".
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