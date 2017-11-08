Весь ноябрь в Manhattan-pizza согревающие цены

Сегодня, 08:55.
Потребитель

За окном затянувшаяся унылая осень, и, чтобы поднять всем настроение, кафе Manhattan-pizza объявило акцию "Согревающие цены".

Акция.
Акция. Фото: архив ООО "ФорТрейд".

Любой круг итальянской пиццы теперь можно заказать по 229 руб., любой круг большой американской пиццы - всего по 550 рублей.

Успевайте!

Акция действует на доставке и во всех кафе Manhattan-pizza.

Адреса сети ресторанов быстрого питания "Манхеттен-пицца":

  • Барнаул, пр. Строителей 25
  • Барнаул, ул. Попова, 86, ТЦ "БУМ"
  • Барнаул, Павловский тр., 251в ТРЦ "Европа"
  • Барнаул, пр. Красноармейский, 47а, ТЦ "СИТИ-центр"
  • Барнаул, ул. Балтийская, 16. ТЦ "Праздничный"
  • Новоалтайск, ул. Деповская, 22, ТЦ "ПАРК"
  • Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, 11, ТЦ "Панорама"
  • Рубцовск, ул. Тракторная, 17, ТЦ "Радуга"
  • Бийск, ул. Советская, 205/2, ТЦ "Ривьера"

Телефон службы доставки 22-66-22, 22-66-99

Организатор Акции: ООО "ФорТрейд". Акция действительна до 30.11.17. Подробности акции уточняйте в кафе "Manhattan-pizza".

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