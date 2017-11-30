Топ-менеджер РЖД рассказал, как будут реконструировать вокзал в Барнауле

Компания "Российские железные дороги" пристроит на барнаульском вокзале павильон для пассажиров пригородных поездов. Об этом altapress.ru рассказал начальник дирекции вокзалов РЖД Виталий Вотолевский.
По его словам, компания уже заказала проект реконструкции здания.
Виталий Вотолевский,
начальник дирекции вокзалов РЖД:
— Насколько я помню, у вас не хватает мощности по пригородным пассажирам, поэтому мы планируем построить дополнительный павильон рядом с основным зданием. Это достаточно быстро и не очень дорого. Само здание — памятник архитектуры, мы его сохраним.
Как уточнил начальник отдела маркетинга и коммуникаций дирекции ж/д вокзалов Тимур Соцкий, статус памятника архитектуры вдвое увеличит срок разработки и согласования проекта. Вероятнее всего, проект будет готов в 2018 году. Когда начнется строительство павильона и реконструкция основного здания, в РЖД не говорят.
Отметим, что здание вокзала в Барнауле построили в 1958 году. Оно уже не соответствует современным нормам. Например, в нем нет условий для маломобильных людей. В 2014 году в Барнауле обсуждали перспективу снести здание и построить новое, стилизованное под космодром. Предложение встретило критику со стороны архитектурного сообщества города. Позже от этой идеи отказались.
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