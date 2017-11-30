Топ-менеджер РЖД рассказал, как будут реконструировать вокзал в Барнауле

По его словам, компания уже заказала проект реконструкции здания.

Виталий Вотолевский,

начальник дирекции вокзалов РЖД:

— Насколько я помню, у вас не хватает мощности по пригородным пассажирам, поэтому мы планируем построить дополнительный павильон рядом с основным зданием. Это достаточно быстро и не очень дорого. Само здание — памятник архитектуры, мы его сохраним.

Как уточнил начальник отдела маркетинга и коммуникаций дирекции ж/д вокзалов Тимур Соцкий, статус памятника архитектуры вдвое увеличит срок разработки и согласования проекта. Вероятнее всего, проект будет готов в 2018 году. Когда начнется строительство павильона и реконструкция основного здания, в РЖД не говорят.

Отметим, что здание вокзала в Барнауле построили в 1958 году. Оно уже не соответствует современным нормам. Например, в нем нет условий для маломобильных людей. В 2014 году в Барнауле обсуждали перспективу снести здание и построить новое, стилизованное под космодром. Предложение встретило критику со стороны архитектурного сообщества города. Позже от этой идеи отказались.