Топ-7 самых популярных направлений для отдыха в России от "Авианебо"

Сочи

Зимой здесь катаются на лыжах в Красной Поляне, а всё лето вплоть до начала ноября – купаются в море! В Сочи вас ждут сероводородные ванны Мацесты, пять аквапарков, тисо-самшитовая роща и смотровая башня горы Ахун с потрясающим видом. Ворох отличных фотографий и приятных воспоминаний гарантирован.

Бюджет на неделю: от 35 000 руб./чел, включая перелёт и проживание

Крым

Крым подходит всем. Планируете отдохнуть с детьми? Можно поехать в Евпаторию и тихие окрестные поселки — например, Заозерное или Витино. Хотите люксовый пятизвёздочный отпуск? Вас ждёт Ялта. Ищете экономный вариант? Выбирайте Судак. За здоровьем и омолаживающими процедурами поезжайте в город Саки. Местный санаторий "Полтава Крым" знаменит лечебными грязями и целебными солями Сакского озера.

Бюджет на неделю: от 35 000 руб./чел

Калининград

Самый западный регион России со своими природными чудесами и богатой историей. Здесь можно купаться на Куршской косе или исследовать пешеходные маршруты среди вековых сосен. Можно посетить Кёнигсбергский замок или музей Мирового океана. А в музее "Древняя Самбия" викинги научат вас стрелять из самострела.

Авиаперелёт Новосибирск-Калининград – от 12 500 руб. в одну сторону

Санкт-Петербург

Культурная столица вас не подведёт. Экскурсии по каналам, невероятные фонтаны Петергофа, средневековый замок Выборга, музеи, галереи и сотни других интересных мест, от которых захватывает дух. Наш совет: составьте программу посещений заранее, чтобы не разорваться.

Авиаперелёт Барнаул-Санкт-Петербург - от 9 500 руб. в одну сторону

Казань

Здесь вас ждёт насыщенная экскурсионная программа и масса впечатлений от погружения в мир национальных традиций татарского народа с их обрядами, особенной кухней, красивой одеждой. Кроме знаменитого Казанского Кремля и блистательной мечети Кул-Шариф есть еще десятки исторических мест, заслуживающих вашего внимания. А летом 2018го в Казани пройдут матчи Чемпионата Мира по футболу - успевайте купить билеты.

Авиабилет на прямой рейс Барнаул-Казань – от 6 000 руб.

Байкал

Самая тёплая вода на Байкале - на пляжах Малого Моря, Чивыркуйского залива или острова Ольхон. Если хочется просто лечь и загорать до бронзового оттенка, надо ехать именно в эти места. За новыми впечатлениями отправляйтесь в поездку по Кругобайкальской железной дороге, а за копчёным омулем - на рыбный рынок посёлка Листвянка. Байкал – место особенное, и вы это обязательно почувствуете.

Авиабилет Барнаул-Иркутск – от 8 700 руб.

Горный Алтай

По правде говоря, нам всем очень повезло. Мы живём ближе всех к Горному Алтаю! Чистый горный воздух, прозрачные реки и зеркальные озёра, сплавы, конные прогулки, пешие походы – лишь малая часть того, что предлагает туристическая отрасль региона. Идея для любителей экзотики – отправляйтесь в безлюдное высокогорье на границе с Монголией и наслаждайтесь тишиной и невероятными пейзажами.

Бюджет на "тур выходного дня" - от 5000 руб.

Осталось определиться с направлением – всё остальное агентство продуманных поездок "Авианебо" берёт на себя.