ТОП-7 стран для отдыха барнаульцев. Куда мы поедем этим летом?

2.Вьетнам

В поисках экзотики стоит отправиться во Вьетнам. Тут вы найдёте бесконечные песчаные пляжи, удивительное Южно-Китайское море, загадочные тропические джунгли. Но это не значит, что жить придётся на лианах, прикрываясь пальмовым листом. Здесь очень уютные современные отели и высокий уровень обслуживания туристов. Ещё один плюс - безвизовый режим на отдых до 15 дней. Цены на туры в другие страны растут, а Вьетнам всё еще вполне пригоден для бюджетного отдыха.

3.Таиланд

Тайский массаж, морепродукты, потрясающие пейзажи и доброжелательные местные жители – вот лишь несколько причин, по которым барнаульцы отправляются в Таиланд. А ещё здесь вполне приемлемые цены, меню в ресторанах на русском языке и куча развлечений на любой вкус и кошелек.

4.Греция

Греция занимает первое место по длине песчаных пляжей в Европе. В то же время – это одна из самых недорогих европейский стран. Сюда едут молодожёны в "медовый месяц", любители исторических памятников архитектуры, гурманы и все те, кому для идеального отдыха требуется солнце, море, но без азиатской экзотики. Единственная сложность поездки в Грецию – Шенгенская виза, которая требуется россиянам для посещения этой страны. Не такая уж, впрочем, и непреодолимая.

5. Кипр

А вот для поездки на Кипр "шенген" барнаульцам не понадобится. Море на Кипре чистое, и вода раньше прогревается весной, а осенью позже остывает. Даже в ноябре здесь вполне можно купаться. На Кипре, опять же, полно исторических мест и памятников, прекрасная кухня и большой выбор развлечений.

6. Абхазия

Для поездки в Абхазию не понадобится не только виза, но даже загранпаспорт. Здесь всё привычно и знакомо – как дома, только рядом море, горы и винодельни. Море – самое чистое на южном Черноморском побережье. Климат мягкий, цены вполне адекватные, да ещё и по-русски все говорят.

7. Грузия

Это направление всё больше и больше набирает популярность среди жителей нашего города. Причин несколько – приемлемые цены на отдых, прекрасные горные пейзажи, уникальная архитектура и, конечно же, национальная кухня. В Грузию лучше отправиться в начале осени или в конце весны – цены ниже, туристов меньше, а погодные условия идеальные.

Многие уже давно уяснили, для чего существуют турагентства – чтобы взять на себя все сложности организации поездок. А вам оставить только приятные впечатления.

Найти и забронировать отель, оформить визы, приобрести авиабилеты - поможет агентство продуманных поездок "Авианебо".