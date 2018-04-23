Торговая сеть из Барнаула организовала субботник по всей Сибири

Субботник. Фото: архив торговой сеть "НОВЭКС". Субботник. Фото: архив торговой сеть "НОВЭКС". Субботник. Фото: архив торговой сеть "НОВЭКС". Субботник. Фото: архив торговой сеть "НОВЭКС".

Сотрудники стали вестниками чистоты в 100 населенных пунктах, они объединили свои усилия, чтобы сделать улицы городов и сел лучше и чище, под лозунгом "Чем больше магазинов "НОВЭКС", тем чище мир вокруг". Они убирали мусор, высаживали и поливали растения, красили заборы и другие конструкции. Участники субботников не только убирали территории рядом с магазином, но и по согласованию с территориальной администрацией облагораживали общие территории. Например, команда из Горно-Алтайска наводила порядок на набережной реки Маймы. В г. Кемерово силы были брошены на уборку центрального парка. В г. Черепаново Новосибирской области помогли в уборке площадки местному Дому ребенка. Сотрудники магазинов "НОВЭКС" из Бийска были закреплены за лесопарковой зоной города, а в Новокузнецке наводили чистоту на территории парка в районе цирка.

Участники субботника в ярких жилетах вызывали удивление местных жителей и, конечно же, одобрение. Некоторые даже, отложив свои дела, останавливались, чтобы помочь и внести вклад в чистоту своего района.

Результаты проделанной работы можно увидеть в социальных сетях под хэштегом #мирлучшесновэкс. Присоединяйтесь к движению чистоты, уделите время на наведение порядка или посадку цветов около своего дома. Совсем немного усилий дадут результат и сделают вашу жизнь комфортнее!