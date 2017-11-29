Хозмаркет для садоводов и огородников дарит скидки в честь своего открытия

Также компания "Агроном" является первым в России производителем парников, которые служат не один сезон и устанавливаются в считанные минуты. Главное преимущество парника или теплицы – возможность сэкономить деньги и время.

Компания "Агроном" постоянно расширяет географию своих продаж: уже открыты филиалы в нескольких городах Алтайского края – Бийске, Рубцовске, Славгороде. В данный момент компания расширяет свою розничную сеть магазинов по продаже товаров для сада и огорода в Барнауле.

1 декабря 2017 года будет открыт новый магазин по адресу ул. Взлётная, 2-к ("Эко-Ярмарка ВДНХ", павильон № 49).

На открытии магазина будет презентована новая версия Чудотеплицы Сибирский Агроном.

Целых 10 дней посетителей ждут скидки 15% на весь ассортимент и презентация новых товаров для садоводов. Купить Чудотеплицу вы сможете также со скидкой.

Кроме того, посетители смогут получить дисконтную карту сети магазинов "Агроном". Количество карт ограничено.

Вы можете сейчас позвонить по бесплатному номеру 8-800-100-22-59 и забронировать карту. Получить ее вы сможете с 1 по 10 декабря 2017 г. в новом магазине.