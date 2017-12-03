Toyota въехала в аптеку "Первая помощь" в Барнауле

2 декабря на проспекте Ленина в Барнауле произошло ДТП: в фасад аптеки "Первая помощь", въехал автомобиль марки Toyota Allion, сообщают очевидцы из паблика "Барнаул22" в ВК.
ДТП произошло около 23.16 рядом с домом на пр. Ленина, 26. По словам очевидцев, водитель пытался уйти от столкновения с подрезавшим его минивэном. Из-за этого он потерял управление, врезался в столб, а затем "улетел в аптеку", пишут в паблике. О пострадавших не сообщают. "Вроде все живы", - написал один из подписчиков.
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