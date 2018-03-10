Трамп показал конгрессу игру с расстрелом людей в московском аэропорту

Видео было опубликовано на официальном аккаунте Белого дома на YouTube, однако оно отсутствует в плейлисте и доступно только по ссылке.



Встреча прошла в Белом доме в закрытом режиме. Дискуссия стала частью реакции президента на февральское массовое убийство в школе Паркленда, в ходе которого погибли 17 человек.

На встрече президент показал нарезку из видеоигр, в которых игроку предлагается расстреливать, избивать и пытать других персонажей, и попросил окружающих оценить жестокость сцен. На видео присутствовали кадры из игры, в которой игрок расстреливает пассажиров в московском аэропорту. В российской локализации сцену создатели игры убрали.

Президент переложил ввести ответственность за установление возрастных ограничений с властей на производителей игр. Представители компаний представили Трампу исследования, которые опровергают связь между насилием в играх и в реальной жизни, а также апеллировали к Первой поправке Конституции США, гарантирующей свободу слова и печати.

По завершению беседы все участники описали ее как "странную" и непродуктивную.

Справка

В России весь тираж Call of Duty: Modern Warfare 2 для консолей был задержан из-за ставшей скандально известной вырезанной миссии "Ни слова по-русски". По сюжету предлагается играть за бойцов спецслужб и регулярных частей. Действие игры происходит в России, на военной базе в горах Казахстана, в трущобах Бразилии, в Афганистане, в США и на орбите Земли. Миссия "Ни слова по-русски", в которой главный герой участвует в нападении террористов на "Международный аэропорт имени Имрана Захаева" в Москве, в итоге была вырезана из российской версии игры.