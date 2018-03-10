Трамп показал конгрессу игру с расстрелом людей в московском аэропорту

Президент США Дональд Трамп обсудил с представителями игровой индустрии, конгрессменами и членами родительских организаций жестокость в видеоиграх. На встрече Трамп которой показал нарезку жестких сцен из игр, среди которых присутствовал эпизод из Call of Duty: Modern Warfare 2, в котором террористы по сюжету расстреливают пассажиров в аэропорту в Москве, пишет The Verge.
Видео было опубликовано на официальном аккаунте Белого дома на YouTube, однако оно отсутствует в плейлисте и доступно только по ссылке.
Встреча прошла в Белом доме в закрытом режиме. Дискуссия стала частью реакции президента на февральское массовое убийство в школе Паркленда, в ходе которого погибли 17 человек.
На встрече президент показал нарезку из видеоигр, в которых игроку предлагается расстреливать, избивать и пытать других персонажей, и попросил окружающих оценить жестокость сцен. На видео присутствовали кадры из игры, в которой игрок расстреливает пассажиров в московском аэропорту. В российской локализации сцену создатели игры убрали.
Президент переложил ввести ответственность за установление возрастных ограничений с властей на производителей игр. Представители компаний представили Трампу исследования, которые опровергают связь между насилием в играх и в реальной жизни, а также апеллировали к Первой поправке Конституции США, гарантирующей свободу слова и печати.
По завершению беседы все участники описали ее как "странную" и непродуктивную.
Справка
В России весь тираж Call of Duty: Modern Warfare 2 для консолей был задержан из-за ставшей скандально известной вырезанной миссии "Ни слова по-русски". По сюжету предлагается играть за бойцов спецслужб и регулярных частей. Действие игры происходит в России, на военной базе в горах Казахстана, в трущобах Бразилии, в Афганистане, в США и на орбите Земли. Миссия "Ни слова по-русски", в которой главный герой участвует в нападении террористов на "Международный аэропорт имени Имрана Захаева" в Москве, в итоге была вырезана из российской версии игры.
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