Трансформеры на производстве: на Алтай-Коксе прошел конкурс машинистов вагоноопрокидывателя

На завод каждый день железнодорожными составами доставляют угольное сырье, которое используют для производства кокса. Разгрузить вручную большое количество вагонов просто немыслимо. Поэтому каждый вагон отправляется в специальное устройство — вагоноопрокидыватель. Этот 23-метровый ротор переворачивает на 180 градусов многотонный вагон, как игрушку. Семь минут – и готово! Следующий!
Зрелище такое, будто оказался в кадре фантастического фильма "Трансформеры".
Вагонопрокидывателем управляют машинисты с пульта управления. За 12 часовую смену здесь разгружают порядка 200 вагонов угля.
Профессиональные навыки машинистов вагоноопрокидывателя оценивали на недавнем конкурсе профмастерства.
Машинисты отвечали на теоретические вопросы по специальности, охране труда и производственной системе. Затем под наблюдением конкурсной комиссии выполняли привычные операции: дистанционно приводили в движение электротолкатель, который устанавливает отцепленный от состава вагон в ротор, переворачивали этот самый ротор с помощью специальных рычагов, следили за процессом по монитору и четко взаимодействовали друг с другом.
Звание лучшего машиниста вагоноопрокидывателя получил Сергей Бакулин. Второе место занял Владимир Колыхалов. На третьем месте – Евгений Чистанов. Профсоюзный комитет наградил грамотой Андрея Кайгородова. Все призеры конкурса получили дипломы и денежные премии.