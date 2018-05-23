Трансформеры на производстве: на Алтай-Коксе прошел конкурс машинистов вагоноопрокидывателя

Конкурс машинистов вагоноопрокидывателя. Фото: архив ОАО "Алтай-Кокс". Конкурс машинистов вагоноопрокидывателя. Фото: архив ОАО "Алтай-Кокс". Конкурс машинистов вагоноопрокидывателя. Фото: архив ОАО "Алтай-Кокс". Конкурс машинистов вагоноопрокидывателя. Фото: архив ОАО "Алтай-Кокс". Конкурс машинистов вагоноопрокидывателя. Фото: архив ОАО "Алтай-Кокс". Конкурс машинистов вагоноопрокидывателя. Фото: архив ОАО "Алтай-Кокс". Конкурс машинистов вагоноопрокидывателя. Фото: архив ОАО "Алтай-Кокс". Конкурс машинистов вагоноопрокидывателя. Фото: архив ОАО "Алтай-Кокс". Конкурс машинистов вагоноопрокидывателя. Фото: архив ОАО "Алтай-Кокс". Конкурс машинистов вагоноопрокидывателя. Фото: архив ОАО "Алтай-Кокс". Конкурс машинистов вагоноопрокидывателя. Фото: архив ОАО "Алтай-Кокс". Конкурс машинистов вагоноопрокидывателя. Фото: архив ОАО "Алтай-Кокс". Конкурс машинистов вагоноопрокидывателя. Фото: архив ОАО "Алтай-Кокс". Конкурс машинистов вагоноопрокидывателя. Фото: архив ОАО "Алтай-Кокс". Конкурс машинистов вагоноопрокидывателя. Фото: архив ОАО "Алтай-Кокс". Конкурс машинистов вагоноопрокидывателя. Фото: архив ОАО "Алтай-Кокс". Конкурс машинистов вагоноопрокидывателя. Фото: архив ОАО "Алтай-Кокс".

Зрелище такое, будто оказался в кадре фантастического фильма "Трансформеры".

Вагонопрокидывателем управляют машинисты с пульта управления. За 12 часовую смену здесь разгружают порядка 200 вагонов угля.

Профессиональные навыки машинистов вагоноопрокидывателя оценивали на недавнем конкурсе профмастерства.

Машинисты отвечали на теоретические вопросы по специальности, охране труда и производственной системе. Затем под наблюдением конкурсной комиссии выполняли привычные операции: дистанционно приводили в движение электротолкатель, который устанавливает отцепленный от состава вагон в ротор, переворачивали этот самый ротор с помощью специальных рычагов, следили за процессом по монитору и четко взаимодействовали друг с другом.

Звание лучшего машиниста вагоноопрокидывателя получил Сергей Бакулин. Второе место занял Владимир Колыхалов. На третьем месте – Евгений Чистанов. Профсоюзный комитет наградил грамотой Андрея Кайгородова. Все призеры конкурса получили дипломы и денежные премии.