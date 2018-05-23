Трансформеры на производстве: на Алтай-Коксе прошел конкурс машинистов вагоноопрокидывателя

Сегодня, 13:49.
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На завод каждый день железнодорожными составами доставляют угольное сырье, которое используют для производства кокса. Разгрузить вручную большое количество вагонов просто немыслимо. Поэтому каждый вагон отправляется в специальное устройство — вагоноопрокидыватель. Этот 23-метровый ротор переворачивает на 180 градусов многотонный вагон, как игрушку. Семь минут – и готово! Следующий!

Конкурс машинистов вагоноопрокидывателя. Фото: архив ОАО "Алтай-Кокс".
Конкурс машинистов вагоноопрокидывателя. Фото: архив ОАО "Алтай-Кокс".
Конкурс машинистов вагоноопрокидывателя. Фото: архив ОАО "Алтай-Кокс".
Конкурс машинистов вагоноопрокидывателя. Фото: архив ОАО "Алтай-Кокс".
Конкурс машинистов вагоноопрокидывателя. Фото: архив ОАО "Алтай-Кокс".
Конкурс машинистов вагоноопрокидывателя. Фото: архив ОАО "Алтай-Кокс".
Конкурс машинистов вагоноопрокидывателя. Фото: архив ОАО "Алтай-Кокс".
Конкурс машинистов вагоноопрокидывателя. Фото: архив ОАО "Алтай-Кокс".
Конкурс машинистов вагоноопрокидывателя. Фото: архив ОАО "Алтай-Кокс".
Конкурс машинистов вагоноопрокидывателя. Фото: архив ОАО "Алтай-Кокс".
Конкурс машинистов вагоноопрокидывателя. Фото: архив ОАО "Алтай-Кокс".
Конкурс машинистов вагоноопрокидывателя. Фото: архив ОАО "Алтай-Кокс".
Конкурс машинистов вагоноопрокидывателя. Фото: архив ОАО "Алтай-Кокс".
Конкурс машинистов вагоноопрокидывателя. Фото: архив ОАО "Алтай-Кокс".
Конкурс машинистов вагоноопрокидывателя. Фото: архив ОАО "Алтай-Кокс".
Конкурс машинистов вагоноопрокидывателя. Фото: архив ОАО "Алтай-Кокс".
Конкурс машинистов вагоноопрокидывателя. Фото: архив ОАО "Алтай-Кокс".

Зрелище такое, будто оказался в кадре фантастического фильма "Трансформеры".

Вагонопрокидывателем управляют машинисты с пульта управления. За 12 часовую смену здесь разгружают порядка 200 вагонов угля.

Профессиональные навыки машинистов вагоноопрокидывателя оценивали на недавнем конкурсе профмастерства.

Конкурс машинистов вагоноопрокидывателя.
Конкурс машинистов вагоноопрокидывателя.
Конкурс машинистов вагоноопрокидывателя.
Конкурс машинистов вагоноопрокидывателя.

Машинисты отвечали на теоретические вопросы по специальности, охране труда и производственной системе. Затем под наблюдением конкурсной комиссии выполняли привычные операции: дистанционно приводили в движение электротолкатель, который устанавливает отцепленный от состава вагон в ротор, переворачивали этот самый ротор с помощью специальных рычагов, следили за процессом по монитору и четко взаимодействовали друг с другом.

Конкурс машинистов вагоноопрокидывателя.
Конкурс машинистов вагоноопрокидывателя.

Звание лучшего машиниста вагоноопрокидывателя получил Сергей Бакулин. Второе место занял Владимир Колыхалов. На третьем месте – Евгений Чистанов. Профсоюзный комитет наградил грамотой Андрея Кайгородова. Все призеры конкурса получили дипломы и денежные премии.

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