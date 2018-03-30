Три инструмента для автоматизации бизнеса в облаках.

Облачные системы пользуются большой популярностью у представителей малого бизнеса. Они не требуют больших стартовых расходов и долгого сложного внедрения, при этом способны дать быстрый результат. Предприятие платит только за используемые ресурсы и может в любой момент увеличить или сократить их потребление. Нового оборудования почти или вообще не требуется. Как правило, достаточно уже существующих в компании персональных компьютеров и интернета. А все внедрение сводится к настройке системы и занимает 1-2 дня.

На какие же продукты и программы стоит обратить внимание в первую очередь? Без чего не может обойтись бизнес в мире современных технологий?

Светлана Пронькина, директор по b2b филиала "Дом.ru Бизнес" в Барнауле рассказала о самых полезных инструментах автоматизации даже для небольшого бизнеса:

CRM-система

Сбор и учет контактов текущих и потенциальных клиентов

Сегментация базы и анализ покупки клиентов

Контроль качества работы отдела продаж.

Персонализированные коммуникации (e-mail, sms, чат-боты и т.п.), рассылка спец.предложений, информации об акциях, бонусах и т.п.

1С:Предприятие 8 через Интернет

Организация совместной удаленной работы

Ведение бухгалтерского, налогового и управленческого учета из любой точки мира

Сдача отчетности через интернет

Автоматическое обновление приложений и форм отчётности

Облачная телефония

Повышение качества продаж и сервиса, анализ эффективности рекламных каналов

Прием нескольких звонков одновременно, клиент никогда не услышит "занято", позвонив вам

Распределение звонков в зависимости от дня недели, времени суток, отпусков менеджеров или выезда их на личные встречи

Запись, история и статистика разговоров – кто, куда, когда звонил, сколько было принято звонков, а сколько пропущено, и как менеджер общался с клиентами

Облачная АТС может быть интегрирована с CRM: вы видите карточку клиента при входящем звонке, звонок автоматически попадает на ответственного менеджера, можно отправлять SMS-визитку с контактами менеджера.

Высокие скорости в принятии решений, многозадачность в управлении, необходимость снижения затрат и повышения эффективности требуют современных подходов. Новые технологии способствуют эффективной работе и развитию бизнеса. Комплекс услуг телеком-оператора "Дом.ru Бизнес", дополненный легкомасштабируемыми облачными сервисами, позволяет выстроить инфраструктуру организации в целом, автоматизировать и оптимизировать бизнес-процессы, сократить затраты и увеличить продажи.

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