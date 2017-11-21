Барнаульский суд оправдал "тролля алтайских земель"

Напомним, altapress.ru рассказывал, что Павел Бадажков с 2009 года судился с Главимуществом и барнаульской администрацией из-за разных земельных участков, оспаривает итоги проведения аукционов. С 2011 года Бадажков начал проигрывать иски такого рода. Барнаульский комитет по строительству стал в суде запрашивать у предпринимателя технико-экономическое обоснование проектов строительства и сами проекты, а также подтверждение наличия собственных оборотных средств для их реализации. Павел Бадажков ничего не предоставлял и подавал множество апелляций, доходя до высших инстанций, но безуспешно. К 2012 году он сменил стратегию своей исковой "войны" и начал оспаривать чужие права на готовые земельные участки.

В 2015 году под его прицел попали и площади, выделенные известным в Барнауле предприятиям — "Магис-Спорту", "Стройгазу", "Елочке" (владеет ТРЦ "Европа") и другим. По просьбе жителей домов на улице Взлетной, он пытался доказать, что стройка дома №38 под их окнами ведется незаконно. В среде алтайских юристов такую деятельность в шутку назвали "земельным троллингом".

28 декабря 2015 года следователь ГСУ ГУ МВД по Алтайскому краю возбудил уголовное дело против Бадажкова по материалы предварительной проверки. В конце января 2016 года Павла Бадажкова заключили под стражу. А 2 февраля ему предъявили обвинение в вымогательстве.

За время почти двухгодичного разбирательства дело один раз даже возвращали прокурору. В итоге Железнодорожный районный суд Барнаула решил, что Бадажков невиновен. Прокуратура с этим не согласилась и направила апелляционную жалобу в Алтайский краевой суд. Ее рассмотрят в конце декабря.