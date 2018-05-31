ТРЦ "Арена" возобновил работу и готовит открытие площадки "Гурман"

Сегодня, 18:00.
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Крупнейший в Сибири торгово-развлекательный центр – барнаульская "Арена", признан безопасным. С 1 июня 2018 года его двери открыты, фитнес-клуб, все магазины и развлечения работают.

ТРЦ "Арена" возобновил работу и готовит открытие площадки "Гурман".
ТРЦ "Арена" возобновил работу и готовит открытие площадки "Гурман". Фото: Архив ТРЦ "Арена".

Свершилось: в первый день лета "Арена" снова открывает двери для посетителей: огромная развлекательная зона, шикарный фуд-корт и ансамбль отличных брендов, некоторые из которых представлены в регионе эксклюзивно только в "Арене", к вашим услугам! И совсем скоро, 16 июня, здесь состоится открытие площадки, которая точно станет хитовым местом для всех любителей жить вкусно – работу начнет "Гурман"! В этот день "Арена" обещает шикарную дегустацию разных вкусностей, подарки и розыгрыши призов.

Ждем за покупками и хорошим настроением!

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