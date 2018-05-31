ТРЦ "Арена" возобновил работу и готовит открытие площадки "Гурман".

Свершилось: в первый день лета "Арена" снова открывает двери для посетителей: огромная развлекательная зона, шикарный фуд-корт и ансамбль отличных брендов, некоторые из которых представлены в регионе эксклюзивно только в "Арене", к вашим услугам! И совсем скоро, 16 июня, здесь состоится открытие площадки, которая точно станет хитовым местом для всех любителей жить вкусно – работу начнет "Гурман"! В этот день "Арена" обещает шикарную дегустацию разных вкусностей, подарки и розыгрыши призов.

Ждем за покупками и хорошим настроением!