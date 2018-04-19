ТРЦ "Пионер" приглашает на семейные выходные. Фото: архив ТРЦ "Пионер". ТРЦ "Пионер" приглашает на семейные выходные. Фото: архив ТРЦ "Пионер". ТРЦ "Пионер" приглашает на семейные выходные. Фото: архив ТРЦ "Пионер". ТРЦ "Пионер" приглашает на семейные выходные. Фото: архив ТРЦ "Пионер". ТРЦ "Пионер" приглашает на семейные выходные. Фото: архив ТРЦ "Пионер". ТРЦ "Пионер" приглашает на семейные выходные. Фото: архив ТРЦ "Пионер". ТРЦ "Пионер" приглашает на семейные выходные. Фото: архив ТРЦ "Пионер". ТРЦ "Пионер" приглашает на семейные выходные. Фото: архив ТРЦ "Пионер". ТРЦ "Пионер" приглашает на семейные выходные. Фото: архив ТРЦ "Пионер". ТРЦ "Пионер" приглашает на семейные выходные. Фото: архив ТРЦ "Пионер". ТРЦ "Пионер" приглашает на семейные выходные. Фото: архив ТРЦ "Пионер". ТРЦ "Пионер" приглашает на семейные выходные. Фото: архив ТРЦ "Пионер". ТРЦ "Пионер" приглашает на семейные выходные. Фото: архив ТРЦ "Пионер".

В субботу с 14.00 до 17.00 всем сладкоежкам бесплатно можно взять сладкую вату на 4-м этаже на фуд-корте.

А в воскресенье, 22 апреля, на фуд-корте в 16.00 состоится творческий детский мастер-класс, ждем всех!

На прошлых выходных под чутким руководством иллюстратора детских книг Анны Куликовой мы рисовали кота-космонавта. К детям присоединились даже взрослые. Получилось очень здорово!

Фотоотчет смотрите в группе "Вконтакте"

Также ТРЦ "Пионер" приглашает гостей и жителей краевой столицы посетить выставку "Живопись" на 3-м этаже ТРЦ Пионер. Режим работы: каждый день с 10.00 до 21.00.

Хештег выставки #ЯОктябрьПионер

Проведем семейные выходные вместе!