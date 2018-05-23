ТРЦ "Пионер" приглашает принять участие в открытии уникального бесплатного просветительского проекта

Сегодня, 09:24.
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27 мая 2018 года на территории ТРЦ начинает свою работу грандиозный проект под названием "Лекторий в Пионере".

"Лекторий в Пионере".
"Лекторий в Пионере".
Один раз в месяц мы будем предлагать вашему вниманию единственные в своем роде мероприятия на интересные и актуальные тематики. Лектории будут рассчитаны на смешанную возрастную группу, будем освещать темы интересные и маленьким и взрослым слушателям. Присутствие на лектории абсолютно бесплатное! На мероприятии приятными бонусами станут подарки от партнеров мероприятия.

27 мая в 12.00 на фуд-корте ТРЦ состоится первый лекторий на тему "Топ уникальных объектов Алтайского края". Спикерами станут представители Алтайского краевого отделения Русско-географического общества. Интерактивное общение будет дополнено качественным визуальным и музыкальным контентом. Также вниманию участников будут представлены работы, участвовавшие в голосовании проекта, который проходил на официальном сайте top100.rgo-altay.ru и подведены итоги конкурса.

Приглашаем всех желающих! Участие в лектории абсолютно бесплатное! Встречаемся 27.05.18 в 12.00 на фуд-корте!

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