ТРЦ "Пионер" приглашает принять участие в открытии уникального бесплатного просветительского проекта

27 мая 2018 года на территории ТРЦ начинает свою работу грандиозный проект под названием "Лекторий в Пионере".
27 мая в 12.00 на фуд-корте ТРЦ состоится первый лекторий на тему "Топ уникальных объектов Алтайского края". Спикерами станут представители Алтайского краевого отделения Русско-географического общества. Интерактивное общение будет дополнено качественным визуальным и музыкальным контентом. Также вниманию участников будут представлены работы, участвовавшие в голосовании проекта, который проходил на официальном сайте top100.rgo-altay.ru и подведены итоги конкурса.
Приглашаем всех желающих! Участие в лектории абсолютно бесплатное! Встречаемся 27.05.18 в 12.00 на фуд-корте!
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