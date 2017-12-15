ЦБ ввел временную администрацию в Промсвязьбанке

Регулятор предоставит Промсвязьбанку средства на поддержание ликвидности, что "повысит его финансовую устойчивость", после чего финансовая организация "продолжит работу в обычном режиме, исполняя свои обязательства и совершая новые сделки". Как подчеркивает ЦБ, меры не повлияют на работу санируемого Промсвязьбанком АвтоВАЗбанка. Мораторий на исполнение требований кредиторов банка также не вводится.



Ранее "Ведомости" сообщили, что регулятор потребовал от кредитной организации доначислить около 100 млрд руб. резервов. При этом в Промсвязьбанке эти данные позже опровергли, заявив, что не получали от Банка России подобного предписания, сообщает РБК.

ЦБ решил не вводить мораторий на удовлетворение требований кредиторов, Промсвязьбанк продолжает работать в обычном режиме.

Промсвязьбанк занимает девятое место по величине активов среди российских банков и входит в перечень ЦБ системно значимых кредитных организаций. Основные владельцы Промсвязьбанка — братья Алексей и Дмитрий Ананьевы.