Цены на бензин растут в три раза быстрее инфляции

По данным Росстата, розничные цены на бензин выросли на 1,4%, а потребительская инфляция составила 0,4%, пишет "Коммерсант". За год бензин подорожал на 7,3%, что почти втрое выше официально объявленной инфляции 2,5%. К концу декабря Аи-92 и Аи-95 в среднем по стране подорожали до 38 и 41 рубля за литр соответственно, дизельное топливо — на 9,8%, до 40,5 рубля за литр.

Ситуация стала следствием высокого уровня цен на оптовом рынке. Традиционного осеннего снижения стоимости не произошло, в частности, потому, что были увеличены акцизы на топливо. И они продолжат расти в нынешнем году.

С 1 января акцизы увеличились на 50 копеек за литр, на столько же цена поднимется с 1 июля. Это повлияет на розничную цену.

Ситуация с ценами "в поле зрения" службы, уверяет глава ФАС Игорь Артемьев. В ближайшие 10 лет он не предвидит критических моментов "с точки зрения топлива". Михаил Турукалов из "Аналитики товарных рынков" считает, что если мировые цены на нефть и нефтепродукты останутся высокими, то удерживать цены на внутреннем рынке не получится. Таким образом, и оптовые цены вырастут в апреле—мае, считает он, пишет ura.ru.