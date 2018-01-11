Цены на бензин растут в три раза быстрее инфляции

Рост цен на бензин в России в 2017 году втрое превысил инфляцию. Участники рынка считают, что до президентских выборов скачка цен не будет, но в целом в нынешнем году цена на топливо продолжит расти.
По данным Росстата, розничные цены на бензин выросли на 1,4%, а потребительская инфляция составила 0,4%, пишет "Коммерсант". За год бензин подорожал на 7,3%, что почти втрое выше официально объявленной инфляции 2,5%. К концу декабря Аи-92 и Аи-95 в среднем по стране подорожали до 38 и 41 рубля за литр соответственно, дизельное топливо — на 9,8%, до 40,5 рубля за литр.
Ситуация стала следствием высокого уровня цен на оптовом рынке. Традиционного осеннего снижения стоимости не произошло, в частности, потому, что были увеличены акцизы на топливо. И они продолжат расти в нынешнем году.
С 1 января акцизы увеличились на 50 копеек за литр, на столько же цена поднимется с 1 июля. Это повлияет на розничную цену.
Ситуация с ценами "в поле зрения" службы, уверяет глава ФАС Игорь Артемьев. В ближайшие 10 лет он не предвидит критических моментов "с точки зрения топлива". Михаил Турукалов из "Аналитики товарных рынков" считает, что если мировые цены на нефть и нефтепродукты останутся высокими, то удерживать цены на внутреннем рынке не получится. Таким образом, и оптовые цены вырастут в апреле—мае, считает он, пишет ura.ru.
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