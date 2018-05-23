Ценный подарок для выпускников и их учителей от Россельхозбанка

Изделия выполнены в качестве чеканки "пруф-лайк" из серебра 925 пробы. Стоимость каждого - 2225 руб. (2090 руб. – стоимость монеты, 135 рублей – услуги упаковки).

На реверс монеты "Гжель-14" нанесен геометрический орнамент в виде бабочки, ассоциирующейся с лёгкостью, свободой, новыми переменами. Она станет хорошим сувениром для школьников и студентов, окончивших учебный год. Монета "Жостово – 14" - прекрасный подарок для любимого преподавателя. На ее реверсе изображены цветы – знак почтения, любви и уважения.

Ознакомиться с полным ассортиментом и приобрести монеты в подарок близким, коллегам или партнерам можно в офисах продаж Алтайскго РФ АО "Россельхозбанк". Более подробная информация по телефону (3852) 53-89-44 или на сайте www.rshb.ru.

Справка

АО "Россельхозбанк" – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков. 100% голосующих акций Банка принадлежат Российской Федерации.

АО "Россельхозбанк" Генеральная лицензия Банка России № 3349

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