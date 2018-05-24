"Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае" проведет день открытых дверей для предпринимателей

Сегодня, 10:01.
Жизнь

В рамках дня российского предпринимательства — 25 мая, ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае" проведет "День открытых дверей" для предпринимателей в Барнауле, городах и районах края.

Логотип "Центра гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае".
Логотип "Центра гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае". Фото: "Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае".

В рамках данного мероприятия будут проходить консультации по наиболее актуальным вопросам, которые касаются лабораторных испытаний, производственного контроля, проведения санитарно-эпидемиологических экспертиз, защиты прав потребителей, гигиенического обучения и аттестации, выполнение работ по дезинфекции, дезинсекции, дератизации.

День открытых дверей пройдёт в Барнауле с 10.00 до 15.00 по адресам:
  1. пер. Радищева, 50 (организация производственного контроля, проведение санитарно-эпидемиологической экспертизы, организация лабораторных испытаний);
  2. ул. Пролетарская 146-а (организация гигиенического обучения населения, оформление личных медицинских книжек, оказание консультативной помощи по вопросам защиты прав потребителей, составление претензий, исковых заявлений в суд).

Для жителей Алтайского края "день открытых дверей", будет организован во всех 12-ти филиалов ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае", также для удобства предпринимателей параллельно будет работать "горячая линия" с 10.00 до 15.00.

Подробную информацию можно узнать по телефонам:
  • Отделение отбора проб: 8(3852)50-30-41; 50-30-42
  • Отдел эпидемиологии: 8(3852)50-30-49
  • Отдел профилактической дезинфекции: 8(3852)50-30-52
  • Санитарно-гигиенический отдел: 8(3852)50-30-75
  • Отдел по организации лабораторной деятельности: 8(3852)50-30-34
  • Учебно-консультационный центр по защите прав потребителей, гигиенического обучения и воспитания населения: 8(3852)50-30-32

Адреса и телефоны филиалов ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае", указаны ниже в таблице:

№п/п

Наименование филиала

Адрес

Телефон

1

ФФБУЗ в г. Алейске, Алейском, Калманском, Топчихинском, Усть-Калманском, Усть-Пристанском и Чарышском районах

г. Алейск, проезд Олимпийский, 7

8(38553)23305

8(38553)22707

2

ФФБУЗ в г. Белокурихе, Алтайском, Быстроистокском, Петропавловском, Советском, Смоленском и Солонешенском районах

г. Белокуриха, ул. 8 марта, дом 15.

8(38577) 21-5-42

8(38577) 22-9-66

3

ФФБУЗ в г. Бийске, Бийском, Ельцовском, Зональном, Красногорском, Солтонском и Целинном районах

г. Бийск, ул. Советская, 78

8(3854) 33-53-71

8(1854) 3l-58-01

4

ФФБУЗ в г. Заринске, Заринском, Залесовском, Кытмановском и Тогульском районах

г. Заринск, ул.Горького дом 16. тел.

8(38595)45-0-34

8(38595)45-0-25

5

ФФБУЗ в Завьяловском, Баевском, Мамонтовском, Родинском и Романовском и Ребрихинском районах

с. Завьялово, ул. Центральная, 18

8(38562)24-3-44

8(38562)21-2-44

6

ФФБУЗ в г. Новоалтайске, Косихинском, Первомайском,  Тальменском и Троицком районах

г. Новоалтайск, ул. Григорьева, 9.

8(38532)4-65-87

8(38532)4-66-54

7

ФФБУЗ в г. Камень-на-Оби, Каменском, Крутихинском, Панкрушихинском, Тюменцевском  и Шелаболихинском районах

г. Камень-на-Оби, ул. Ленина, 77

8(38584)2-17-57

8(38284)2-55-33

8

ФФБУЗ в Кулундинском, Благовещенском, Суетском и Табунском районах

с. Кулунда, ул. Чапаева, 95

8(38566)22-7-49

8(38566)22-4-02

9

ФФБУЗ в  г. Змеиногорске, Змеиногорском, Локтевском и Третьяковском районах

г. Горняк, ул. Октябрьская, 5

8(38586)3-14-90

10

ФФБУЗ в Михайловском, Волчихинском, Ключевском и Угловском районах

с. Михайловское, ул. Калинина, 5

8(38570)2-26-02

11

ФФБУЗ в г. Рубцовске, Рубцовском, Егорьевском, Поспелихинском, Краснощёковском, Курьинском, Новичихинском и Шипуновском районах

г. Рубцовск, ул. Краснознаменская, 118

8(38557)4-28-71

12

ФФБУЗ в г. Славгороде и Яровом, Бурлинском, Немецком и Хабаровском районах

г. Славгород, ул. К. Маркса, 281

5-44-99

5-33-23
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