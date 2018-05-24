"Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае" проведет день открытых дверей для предпринимателей

В рамках данного мероприятия будут проходить консультации по наиболее актуальным вопросам, которые касаются лабораторных испытаний, производственного контроля, проведения санитарно-эпидемиологических экспертиз, защиты прав потребителей, гигиенического обучения и аттестации, выполнение работ по дезинфекции, дезинсекции, дератизации.

День открытых дверей пройдёт в Барнауле с 10.00 до 15.00 по адресам: пер. Радищева, 50 (организация производственного контроля, проведение санитарно-эпидемиологической экспертизы, организация лабораторных испытаний); ул. Пролетарская 146-а (организация гигиенического обучения населения, оформление личных медицинских книжек, оказание консультативной помощи по вопросам защиты прав потребителей, составление претензий, исковых заявлений в суд).

Для жителей Алтайского края "день открытых дверей", будет организован во всех 12-ти филиалов ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае", также для удобства предпринимателей параллельно будет работать "горячая линия" с 10.00 до 15.00.

Подробную информацию можно узнать по телефонам: Отделение отбора проб: 8(3852)50-30-41; 50-30-42

Отдел эпидемиологии: 8(3852)50-30-49

Отдел профилактической дезинфекции: 8(3852)50-30-52

Санитарно-гигиенический отдел: 8(3852)50-30-75

Отдел по организации лабораторной деятельности: 8(3852)50-30-34

Учебно-консультационный центр по защите прав потребителей, гигиенического обучения и воспитания населения: 8(3852)50-30-32

Адреса и телефоны филиалов ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае", указаны ниже в таблице: