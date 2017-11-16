Центробанк призвал россиян не скупать новые купюры по стоимости дороже номинала

В ЦБ призвали россиян не приобретать купюры в 200 и 2000 рублей по цене выше номинала. Регулятор подчеркнул, что тираж таких купюр не ограничен и необходимо время, чтобы настроить кассовые аппараты под новые деньги, сообщает RT.
"В последнее время часто стали появляться публикации о фактах продажи новых банкнот Банка России номиналом 200 и 2000 рублей по стоимости выше номинала. Никакой надобности приобретать их нет", — говорится в сообщении регулятора.
В Центробанке подчеркнули, что по мере адаптации кассового и банковского оборудования новые купюры войдут в обращение по всей России. Массовый выпуск новых банкнот запланирован на декабрь текущего года, добавляет телеканал 360.
Ранее председатель Банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что деньги будут вводиться в обращение на территории страны постепенно. Первыми деньги номиналом 200 и 2000 рублей получили регионы, изображенные на этих купюрах — Крым и Дальний Восток, а также Москва, сообщает "Национальная служба новостей".
Ранее сообщалось, что казанский магазин "Мир монет" начал продажу новых купюр номиналом в 200 рублей. За банкноту с видами Севастополя продавцы просили 300 рублей, пишет ura.ru.
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