Центробанк призвал россиян не скупать новые купюры по стоимости дороже номинала

"В последнее время часто стали появляться публикации о фактах продажи новых банкнот Банка России номиналом 200 и 2000 рублей по стоимости выше номинала. Никакой надобности приобретать их нет", — говорится в сообщении регулятора.

В Центробанке подчеркнули, что по мере адаптации кассового и банковского оборудования новые купюры войдут в обращение по всей России. Массовый выпуск новых банкнот запланирован на декабрь текущего года, добавляет телеканал 360.

Ранее председатель Банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что деньги будут вводиться в обращение на территории страны постепенно. Первыми деньги номиналом 200 и 2000 рублей получили регионы, изображенные на этих купюрах — Крым и Дальний Восток, а также Москва, сообщает "Национальная служба новостей".

Ранее сообщалось, что казанский магазин "Мир монет" начал продажу новых купюр номиналом в 200 рублей. За банкноту с видами Севастополя продавцы просили 300 рублей, пишет ura.ru.